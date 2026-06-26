Lesújtó hírt kaptunk: álmában elhunyt a legendás színésznő

Ann Blyth, az Oscar-jelölt színésznő, Hollywood aranykorának egyik utolsó élő csillaga 98 éves korában elhunyt.

Álmában elhunyt Ann Blyth - Fotó: Pexels

Blyth szerdán, június 24-én hunyt el természetes okokból – jelentette be George Pennachio, a KABC munkatársa a Facebookon csütörtökön, megjegyezve, hogy a színésznő mindössze két hónapra volt a 99. születésnapjától.

A néhai sztár gyermekszínészként kezdte pályafutását az 1930-as években rádiós szereplésekkel, mielőtt áttért a filmvászonra, és több mint 70 évet felölelő karrierje során számos klasszikus alkotásban játszott.

Legikonikusabb alakítását az 1945-ös klasszikus film noirban, a Mildred Pierce-ben nyújtotta, amelyben a Joan Crawford által játszott címszereplő lányát alakította. A Michael Curtiz (Kertész Mihály) által rendezett melodráma sztárrá tette Blyth-t, és a legjobb női mellékszereplőnek járó Oscar-jelölést is meghozta számára.

Blyth mindössze 16 éves volt, amikor a filmben eljátszotta Vedát, a hálátlan, pénzéhes lányát Mildred Pierce-nek, az elvált anyának, aki pincérnőként küzd, hogy kifizesse lánya vágyait, mígnem egyre nagyobb áldozatokra kényszerül. A filmet hat Oscar-díjra jelölték, köztük a legjobb film, a legjobb női főszereplő, a legjobb forgatókönyv és a legjobb fekete-fehér fényképezés kategóriákban. Blyth és színésztársa, Eve Arden megosztva indultak a legjobb női mellékszereplő kategóriájában, így végül üres kézzel tértek haza, míg Crawford megnyerte a film egyetlen Oscar-díját.

Blyth játszotta Burt Lancaster feleségét is a Brute Force (1947) című, még az előzőnél is borongósabb bűnügyi noir filmben, amely az addig képernyőn látott legdurvább erőszakos jeleneteket tartalmazta.

Blyth tehetséges énekesnő is volt; szoprán hangja miatt népszerű választásnak bizonyult az 1950-es évek pompás hollywoodi musicaljeihez, mint például a Vincente Minnelli által rendezett Kismet, a The Great Caruso, a Rose Marie és a The Student Prince.

Az évtized végén a színésznő a színház és a televízió felé fordult. Szerepelt a The King And I, a The Sound Of Music (A muzsika hangja) és a Show Boat produkcióiban, amelyek mind megmutatták zenei tehetségét, míg a televízióban olyan sorozatok népszerű vendégszereplője volt, mint a Wagon Train, a The Twilight Zone (Alkonyzóna) és a Murder, She Wrote (Gyilkos sorok).