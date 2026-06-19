Váratlan bejelentést tett Az ördög Pradát visel sztárja

A 43 éves színésznő pénteken egy rövid videót tett közzé Instagram-oldalán. A felvételen egy fehér ruhában jelenik meg, majd felfedi már jól látható pocakját. A videó végén mosolyogva átöleli a hasát, miközben Barbara Lewis „Baby I'm Yours” című dala szól.

Anne Hathaway bejelentette, hogy harmadik gyermekét várja

Fotó: Dimitrios Kambouris/Getty Images North America via AFP

A bejegyzéshez mindössze annyit írt: „Baby, I'm yours”, amellyel hivatalosan is megerősítette a terhesség hírét.

Hamarosan háromgyermekes család lesznek

Anne Hathaway és férje, Adam Shulman 2012-ben házasodtak össze. Első fiuk, Jonathan 2016-ban született, míg második gyermekük, Jack 2019-ben érkezett.

A színésznő nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy jelenleg különösen élvezi a családi életet. Elmondása szerint két fia olyan életkorban van, amikor szívesen töltik együtt az időt, és a közös programok a mindennapjaik fontos részét jelentik.

Most pedig újabb nagy változás előtt áll a család, hiszen hamarosan megszületik a pár harmadik gyermeke, aki tovább bővíti Hathawayék népes családját.

A színésznő közben karrierje csúcsán is maradt: a közeljövőben több nagy hollywoodi produkcióban láthatják majd a nézők, miközben a családi életére is egyre nagyobb hangsúlyt fektet.