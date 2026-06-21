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Apák napja

Szívszorító apák napja: magyar sztárok, akik már csak emlékként őrizhetik édesapjukat

4 órája
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Az apák napja sok családban az ünneplésről és a közös élményekről szól, ám vannak, akiknek ilyenkor különösen erősen sajdul bele a szívük a hiányba. Több magyar hírességnek az édesapja, a tragikusan elhunyt Dudás Miki mellett, már csak emlékként lehet ott szeretteivel.
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Apák napjamegemlékezésgyász

Június harmadik vasárnapján az édesapákat ünnepeljük, de nem mindenkinek adatik meg, hogy személyesen is átölelhesse azt az embert, akitől oly sok szeretetet, támogatást és életre szóló útravalót kapott.

Dudás Miki özvegye Szigligeti Ivett mai napig nem fogta fel a tragédiát.
Dudás Miki halála óta Ivett súlyos alvászavarral küzd (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki özvegye Szigligeti Ivett a mai napig nem fogja fel a tragédiát

Szigligeti Ivett életében hatalmas törést jelentett Dudás Miklós elvesztése. A sztáranyuka korábban arról is beszélt, hogy a tragédia hosszú időn keresztül rányomta a bélyegét a mindennapjaira, és olyan nehézségekkel is meg kellett küzdenie, amelyek miatt szakember segítségét kérte. Az alvásproblémák és a feldolgozatlan fájdalom idővel komoly terhet jelentettek számára, de ma már igyekszik megtalálni a lelki egyensúlyt.

Gesztesi Panka

Gesztesi Panka számára különösen fájdalmasak lehetnek az ilyen ünnepek. A fiatal modell és influenszer 2020-ban veszítette el édesapját, Gesztesi Károlyt, akivel rendkívül szoros kapcsolatot ápolt. Az elmúlt években többször is megható sorokkal emlékezett meg a néhai színészről, és édesanyja, Liptai Claudia is megőrizte benne az édesapjáról őrzött szép emlékeket. Nemrég Panka újabb mérföldkőhöz érkezett az életében, A Nagy Duett színpadán kápráztatta el a zsűrit és a közönséget, és sokan úgy fogalmaztak, hogy a tragikusan elhunyt színész biztosan büszkén figyelné lánya sikereit.

Gesztesi Panka gyönyörű nővé cseperedett.
Gesztesi Panka édesapja Gesztesi Károly hazánk egyik legelismertebb színésze volt (Fotó: MW Bulvár)

Tolvai Reni

Tolvai Reni idén márciusban őszintén vallott arról a gyászról, amelyet édesapja elvesztése után kellett átélnie. Az énekesnő számára a veszteség hosszú időn át feldolgozhatatlannak tűnt, és többször is beszélt arról, mennyire meghatározó személy volt az édesapja az életében. Tolvai Gyula néhány évvel ezelőtt, tragikus körülmények közt hunyt el, mindössze 52 évesen, miután rosszul lett egy családi nyaralás során. Az énekesnő és az édesanyja azonnal mentőt hívtak, ám az apa visszautasította, hogy kórházba szállítsák. A mentősök távozása után nem sokkal viszont összeesett és többé már nem tért magához. Reni egy gyönyörű dalt is írt édesapjához.

Tolvai Reni A Nagy Duett 2026 egyik legkedveltebb szereplője volt.
Tolvai Reni megható dalt írt édesapjához (Fotó: Szabolcs László

Liptai Claudia

A műsorvezető édesapja 2015-ben hunyt el. Liptai István évek óta csendes magányban élt szeretett vizslájával egy dél-budai lakótelep apró lakásában. Noha korábban a férfi arról beszélt a sajtónak, szeretne több időt tölteni lányával, Diával – ahogyan ő nevezte –, a Bors információi szerint Claudia és István nem nagyon volt kapcsolatban egymással. A műsorvezetőnő anyagilag ugyan támogatta őt, de találkozni nem akart vele. Claudia legfőbb bizalmasa nem az apa, hanem édesanyja, Kati volt, akit 2010 augusztusában, egy rövid, de súlyos betegség után szintén váratlanul vesztett el.

Liptai Claudia mai nap is hazánk legnépszerűbb műsorvezetője, rengeteg helyen feltűnik az arca.
Liptai Claudia már több mint tíz éve veszítette el édesapját (Fotó: MW Bulvár)

Az apák napja sokak számára a közös ebédekről, a megható pillanatokról és a családi összejövetelekről szól. Másoknak azonban ez a nap a hiányról és a csendes emlékezésről. Egyvalami azonban közös bennük: a szeretet és a közös emlékek azok, amelyeket sem az idő, sem a távolság nem tud elvenni.

 

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