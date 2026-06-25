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Arnold Schwarzenegger

Hihetetlen esemény: Arnold Schwarzenegger üldözőbe vette Sebestyén Balázst

34 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Sebestyén Balázzsal elképesztő dolog történt! Ritkán fordul elő, hogy egy hollywoodi világsztár bukkan fel az ember mögött. Most azonban pontosan ez történt, és nem is akármilyen szituációban! Arnold Schwarzenegger üldözőbe vette a rádiós-műsorvezetőt.
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Arnold SchwarzeneggerBudapestSebestyén Balázs

Budapest az elmúlt években számtalan hollywoodi produkció kedvelt forgatási helyszínévé vált, így a fővárosiak már megszokhatták, hogy időről időre világsztárokba botlanak az utcán. Arra azonban kevesen számítottak volna, hogy Arnold Schwarzenegger egyszer csak kerékpárral teker majd a városban, ráadásul Sebestyén Balázs mögött. A műsorvezető egy humoros szöveggel osztotta meg a lencsevégre kapott eseményt.

Arnold Schwarzenegger kora ellenére is remek formában van.
Arnold Schwarzenegger Budapesten forgat (Fotó: Faye Sadou)

Arnold Schwarzenegger üldözte Sebestyén Balázst

A népszerű műsorvezető a közösségi oldalán osztott meg egy felvételt, amelyen motorozás közben rögzítette a mögötte haladó forgalmat. A felvételen jól kivehető, hogy a Terminátor-filmek legendás sztárja biciklivel érkezik a nyomában. Balázs természetesen nem hagyta ki a ziccert, és azonnal poénra vette a helyzetet.

Hiába üldöz bringával, motorral nem tudok megállni autogramot adni

– írta a a fotóhoz.

Schwarzenegger Budapest útjait szeli Sebestyén Balázs mögött.
Schwarzenegger Sebestyén Balázs mögött tűnt fel az utakon  (Fotó: Instagram)

A hollywoodi legenda ugyanis ezekben a napokban Budapesten tartózkodik. Ahogy arról korábban a Bors is beszámolt, Schwarzenegger több alkalommal is feltűnt a főváros utcáin, és a rajongók legnagyobb örömére egyáltalán nem zárkózik el az emberektől. Többen közös fotót is készíthettek vele, sőt a világsztár szokásához híven ezúttal is sportosan, kerékpárral közlekedik a városban.

Arnold Schwarzenegger a Bazilika előtt biciklizik.
Arnold Schwarzenegger Budapesten a Bazilika előtt is megállt a rajongók legnagyobb örömére (Fotó: Facebook)

Schwarzenegger nem először jár hazánkban

Nem ez az első alkalom, hogy Schwarzenegger különleges kapcsolatot alakít ki Budapesttel. Az osztrák származású filmsztár és egykori kaliforniai kormányzó hosszú évek óta visszatérő vendég Magyarországon, így sokak számára már szinte hazajár a fővárosba. Korábban filmforgatások, üzleti utak és magánlátogatások miatt is többször megfordult nálunk. A világsztár a mai napig közvetlen, sportos és aktív életet él, miközben ugyanazzal a természetességgel biciklizik Budapest utcáin, mint bárki más. Sebestyén Balázs pedig egyetlen vicces mondattal elérte, hogy az egész ország erről a váratlan találkozásról beszéljen. Nem minden nap fordul elő ugyanis, hogy az ember a visszapillantó tükörbe nézve azt látja: Arnold Schwarzenegger teker mögötte. És bár autogram ezúttal nem készült, a sztori így is emlékezetes marad.

@borsonline

Arnold Schwarzenegger Budapesten van! A Terminátor már egy ideje megérkezett Magyarországra, mivel itt forgatja a legújabb filmjét. De Schwarzie nem a hotelszobájában kuksol, imádja Budapestet, ezért amikor ideje engedi, vígan bejárja a főváros utcáit. Legutóbb például bringázás közben látták, de amúgy konditermekben is össze lehet vele futni. #bors #terminator #arnoldschwarzenegger #forgatas #metro

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

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