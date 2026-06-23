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Arcpirító videót posztoltak az Ázsia Expressz sztárjai, sokan nézni se bírják

2 órája
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Barbinek Paula és Tallós Rita merészsége megkérdőjelezhetetlen. Az Ázsia Expressz párosa bizarr táncot lejtett.
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Tallós Rita és lánya, Barbinek Paula a Tv2 Ázsia Expressz című műsorában is feltűntek, azóta pedig közös posztjaik ellepik a közösségi médiát. Ezúttal egy meglehetősen furcsa videó került elő róluk! 

Az Ázsia Expressz sztárjai
Az Ázsia Expressz sztárjai nem bánják, ha kínos helyzetben is veszi őket a kamera/ Fotó: TV2

Az Ázsia Expressz szereplői különös szórakozást találtak

A múlt hónapban súlyos balesetet szenvedett Tallós Rita, kerekesszékbe került, majd gipszet kapott, de a színésznő ennek ellenére is elutazott Portugáliába a lányával és a testvérével.

Teniszezni mentem motorral, lefékeztek előttem, így én is lefékeztem. Volt egy nagy tenisztáska a hátamon, elvesztettem az egyensúlyom, eldőlt a motor és alászorult a bokám, a lábszáram pedig "spirálban" eltört. Itthon vagyok, fekvőgipsszel, szobafogságban. Az orvossal megbeszéltem, hogy 14-én már adjanak járógipszet, mert mennem kell. Most kerekesszékkel közlekedem, ha kell, amit kaptam az anyukámtól, mert a mankóval is nagyon nehéz közlekedni a lakáson belül. A családom eltiltott a motorozásról, így van egy eladó motorom, nagyon szép, ajánlom mindenkinek!

nyilatkozta balesete után a Blikknek a színésznő, aki még ebben a helyzetben is táncolt egy nagyot Lisszabonban a lányával, Barbinek Paulával és húgával, Tallós Andrea koreográfussal. A felvétel egyesek szerint kínos, míg másik szerint szexi - írja a Bors. Ön mit gondol?

 

 

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