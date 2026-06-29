Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Badár Sándor

Badár Sándor: „Szeretem, ha az élet hatással van rám”

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A művész úgy érzi, hogy bűvészként ismert fia tudatosabb, mint ő, aki azt szereti, ha sodorja az élet. Badár Sándor megöregedni nem szeretne, az éveket pedig nem számolja.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Badár Sándorkontrollszőke andrás

Badár Sándor sokat utazik a barátaival és a fiával is. Eddig hetvenhat országban járt, van, ahol többször is megfordult. Nincs olyan ország, olyan város, ahová ne menne vissza szívesen.

Badár Sándor hatalmas mosollyal az arcán.
A Badár Sándor-filmekből jól ismert mosoly (Fotó: hot! magazin)

Badár Sándor az utazás megszállottja

Kedvelem a Föld nevű bolygót, bár nem túl nagy. Tizenegy éve utazásszervezéssel is foglalkozom. Ázsia rajongója vagyok amúgy, az egy érdekesen összerakott világ, erről is szól a Jappán című könyvünk Horváth Jánossal. Nem titkolom, oda fillérekből jutottunk el, különféle trükkökkel. A Covid sok szempontból katasztrofális volt: nekem úgy kezdődött, hogy éppen Vuhanba vettem repülőjegyet. Bangkokban aztán meglepetésként ért, hogy kitört a világjárvány. Ott ragadtam Ázsiában két és fél hónapra, ugyanis nem voltak repülőjáratok… A Jobb később, mint soha! csapatával pedig sok vicces kalandba keveredtünk, úgy mutattuk be a japán kultúrát. Romantikus és szép ez a világ, mi meg hoztuk a formánkat. A 32 éves fiammal is szoktam utazni, néhány éve együtt voltunk Burmában, Srí Lankán, Thaiföldön. Életünk talán legizgalmasabb útja volt. A Fülöp-szigeteken is jártunk együtt, több helyen is. Örülök, ha együtt vagyunk! – mesélte a humorista.

„A bennem lévő kíváncsiság megkívánja, hogy energikus legyek”

A Roncsfilm, a Kontroll, a Marsra magyar! szereplője 62 éves, de nem érzi annyinak magát. Azt nem bánná, ha születne unokája, de nem sürgeti.

A fiam tudatosabb, mint én, aki ösztönlény vagyok. Én szeretem, ha az élet hatással van rám, ő jobban megtervez mindent. Sokat jár bűvészkedni, és a párjával együtt szereti az életveszélyes vidámparkokat. Az unokát nem kérem számon rajtuk, mindennek eljön a maga ideje. Még én is kamasz vagyok, élem az életemet! Vannak emberek, akik komolyak akarnak lenni, meg akarnak öregedni. Ezt nem értem. Persze, az sem jó, ha valaki fiatalítja magát. De miért kell akarni a kort? Nem annyi vagy, amennyi le van írva, hanem amennyinek érzed magad. A bennem lévő kíváncsiság megkívánja, hogy energikus legyek – tette hozzá Sándor.

„Valahonnan a múltból kapjuk a mintákat”

Szőke Andrással, Fábry Sándorral ma már ritkábban találkozik, de a barátságuk erős, és szeretnek együtt fellépni. Hosszú házassága néhány éve véget ért; kulturáltan, békésen váltak el.

Budapest, 2007. január 11. Szõke András és Badár Sándor ,Szõke András Hasutasok címû filmjének sajtóbemutatóján a Godot Kávéházban.
Badár Sándor felesége már nincs a színész mellett, de Szőke Andrással ápolt legendás barátsága még mindig tart (Fotó: hot! magazin)

Nem szeretek erről beszélni, mert okulni nem lehet belőle. Hosszú időn keresztül működött, és nem romlott el, talán csak elfáradt. Huszonnyolc éves kapcsolat volt. A mai napig beszélgetünk, békés egyezség lett a házasságunk vége. Jobb ez így, megyünk tovább. Szerintem a modern válásokban akkor vannak igazán nagy viták, ha az anyagiakban nem egyeznek a felek. Fontos, hogy az ember ne menjen rá lelkileg: azt kell értékelnie a másikban, amiért valamikor megszerette. Ami elromlott, nem kell megvárni, hogy elviselhetetlen legyen, tudni kell méltó módon elengedni a másikat. Valahonnan a múltból kapjuk a mintákat, a családon keresztül. Ugyanazok az életek ismétlődnek, mint a nagyszüleink esetében – vélekedett a színész-humorista.

Fábryval is utazott

21 éve láthatták a tévénézők a Cadillac Drive-ot, ahol együtt szelték át a fél világot, de sok más közös munkájuk is volt.

A legfrissebb hot! magazinban is számos exkluzív sztártörténetet olvashatnak (Fotó: hot! magazin)
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!