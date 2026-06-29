Badár Sándor: „Szeretem, ha az élet hatással van rám”

Badár Sándor sokat utazik a barátaival és a fiával is. Eddig hetvenhat országban járt, van, ahol többször is megfordult. Nincs olyan ország, olyan város, ahová ne menne vissza szívesen.

A Badár Sándor-filmekből jól ismert mosoly (Fotó: hot! magazin)

Badár Sándor az utazás megszállottja

– Kedvelem a Föld nevű bolygót, bár nem túl nagy. Tizenegy éve utazásszervezéssel is foglalkozom. Ázsia rajongója vagyok amúgy, az egy érdekesen összerakott világ, erről is szól a Jappán című könyvünk Horváth Jánossal. Nem titkolom, oda fillérekből jutottunk el, különféle trükkökkel. A Covid sok szempontból katasztrofális volt: nekem úgy kezdődött, hogy éppen Vuhanba vettem repülőjegyet. Bangkokban aztán meglepetésként ért, hogy kitört a világjárvány. Ott ragadtam Ázsiában két és fél hónapra, ugyanis nem voltak repülőjáratok… A Jobb később, mint soha! csapatával pedig sok vicces kalandba keveredtünk, úgy mutattuk be a japán kultúrát. Romantikus és szép ez a világ, mi meg hoztuk a formánkat. A 32 éves fiammal is szoktam utazni, néhány éve együtt voltunk Burmában, Srí Lankán, Thaiföldön. Életünk talán legizgalmasabb útja volt. A Fülöp-szigeteken is jártunk együtt, több helyen is. Örülök, ha együtt vagyunk! – mesélte a humorista.

„A bennem lévő kíváncsiság megkívánja, hogy energikus legyek”

A Roncsfilm, a Kontroll, a Marsra magyar! szereplője 62 éves, de nem érzi annyinak magát. Azt nem bánná, ha születne unokája, de nem sürgeti.

– A fiam tudatosabb, mint én, aki ösztönlény vagyok. Én szeretem, ha az élet hatással van rám, ő jobban megtervez mindent. Sokat jár bűvészkedni, és a párjával együtt szereti az életveszélyes vidámparkokat. Az unokát nem kérem számon rajtuk, mindennek eljön a maga ideje. Még én is kamasz vagyok, élem az életemet! Vannak emberek, akik komolyak akarnak lenni, meg akarnak öregedni. Ezt nem értem. Persze, az sem jó, ha valaki fiatalítja magát. De miért kell akarni a kort? Nem annyi vagy, amennyi le van írva, hanem amennyinek érzed magad. A bennem lévő kíváncsiság megkívánja, hogy energikus legyek – tette hozzá Sándor.

„Valahonnan a múltból kapjuk a mintákat”

Szőke Andrással, Fábry Sándorral ma már ritkábban találkozik, de a barátságuk erős, és szeretnek együtt fellépni. Hosszú házassága néhány éve véget ért; kulturáltan, békésen váltak el.