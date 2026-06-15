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Balogh Tamásné Eszter

Egyetlen döntésen múlhat Balogh Tamásné sorsa: hatalmas fordulat jöhet

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Egyetlen döntés is elég ahhoz, hogy gyökeresen megváltozzon az életük. Balogh Tamásné és férje már régóta egy kertes családi házról álmodik, de minden a jelenlegi lakásuk eladásán múlik.
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Balogh Tamásné Eszterséfek séfeköltözés

Balogh Tamásné számára továbbra is nagy álom egy tágas, kertes családi ház, ahol férjével és kiskutyáikkal élhetnek. Bár a jövőben a család bővülését sem zárják ki, egyelőre bizonytalan, mikor valósulhat meg a költözés, hiszen jelenlegi otthonuk még mindig eladó – írja a Bors.

Balogh Tamásné számára továbbra is nagy álom egy tágas, kertes családi ház
Balogh Tamásné számára továbbra is nagy álom egy tágas, kertes családi ház – Fotó: Instagram/b.t.eszter

Balogh Tamásné költözése egyetlen döntésen múlhat

A Séfek Séfe hatodik évadának sztárja korábban már beszélt arról, hogy férje mellett találta meg azt a stabilitást, amelyre mindig is vágyott. Közös terveik között pedig kiemelt helyen szerepel egy saját kerttel rendelkező családi ház. Az álom megvalósulásához azonban először jelenlegi, felújított lakásuknak kell gazdára találnia. A pár hónapokkal ezelőtt hirdette meg az ingatlant, de egyelőre még nem érkezett meg a megfelelő vevő.

Balogh Tamásné elárulta: bármikor felgyorsulhatnak az események. Ha valaki megvásárolja a lakást, azonnal elkezdik keresni új otthonukat, így akár már az idei karácsonyt is egy másik helyen tölthetik.

A költözés azonban jelentős anyagi terhet jelent. Nemcsak az új ingatlan megvásárlására kell félretenniük, hanem a szükséges berendezések beszerzésére is. Emiatt a nyár számára elsősorban a munkáról szól: biztosítási tanácsadóként igyekszik megteremteni a család jövőbeli terveinek anyagi hátterét. Ráadásul novemberre egy amerikai utazást is terveznek, amely szintén komoly kiadással jár.

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