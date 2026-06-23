Ezekben a percekben műtik Bangó Margit lányát!

A mulatós zene koronázatlan királynőjének lánya korábban a Borsnak nyilatkozott először arról, hogy tavaly ősszel kiújult a gerincproblémája. Akkori elmondása szerint folyamatos fájdalmak gyötörték, ám idővel javulni kezdett a helyzet. Idén tavasszal már jobb állapotban volt Bangó Margit lánya, aki már fellépéseket is vállalt problémái mellett. Most azonban eljött a nagy nap és végre átesik a műtéten a nagyszerű énekesnő.

Bangó Margit lánya pozitívan fogja fel az elmúlt napok történéseit (Fotó: Szabolcs László)

Bangó Margit lánya már a kórházban van

Lapunk megkereste az énekesnőt, aki elárulta, hogy már a betegágyon készül a műtétre.

Másfél hete hívtak fel, hogy eljött az alkalom és a mai napon már műtenek is. Nagyon boldog vagyok, mivel már régóta várok erre a napra és örülök, hogy a családom is itt van mellettem

– mondta lapunknak az énekesnő.

Marika, állapota ellenére, az idei évben is folyamatosan járt fellépni, ami csak nagyobb erőt adott neki. A közönség szeretete mindig segített neki átlendülni a nehezebb időszakokon.

Bangó Marika férje, Horváth Elemér ki-be rohangál a kórházból, hogy ott tudjon lenni az énekesnő mellett (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika nem hagyja abba a szereplést

Hiába a műtét, az énekesnőre már jövő héten újabb fellépések lesznek napirenden, szóval szeretne minél előbb felépülni.

Már 27-én lenne egy fellépésem, szóval remélem, hogy pénteken hazaengednek. Nem a legjobbkor jött a műtét ilyen szempontból, de jelenleg a legfontosabb számomra az egészségem, szóval egy percig nem gondolkodtam, hogy befeküdjek-e

– mesélte Bangó Margit lánya.

Korábban többször beszélt problémájáról a Borsnak Marika, aki szerint vissza kellene venni a munkából, mivel az elmúlt időszakban nem figyelt eléggé oda önmagára. „Számomra ez a probléma egy jel volt, hogy kicsit lazítanom kell. Eddig mindig a munka volt nekem a legfontosabb, de innentől megpróbálok minél többet magammal foglalkozni. Ez az év erről fog szólni. Nem vagyok 100%-os még” – nyilatkozta korábban a Borsnak az énekesnő.