Bangó Marika túl van a gerincműtéten – Megszólalt az énekesnő

Bangó Marika hosszú ideje szenvedett gerincproblémája miatt, ám végre június 23-án, kedden eljött a nap, amikor megműtötték az énekesnőt. Bangó Margit lánya exkluzív interjút adott lapunknak a mai napon, mivel már kiengedték az intenzív osztályról és kipihenheti az elmúlt napok fáradalmait. Férje, Horváth Elemér is meglátogathatta Marikát, aki boldogan mesélte, hogy végre túl van a nehezén.

Bangó Marika férje majd kicsattan az örömtől, hogy a felesége lassan hazatérhet otthonukba (Fotó: Bangó Marika)

Bangó Marika még fáradtan mesélt a műtétről

Hála Istennek minden nagyon jól sikerült. Úgy volt, hogy ma már haza is engednek, de a lábam még eléggé érzéketlen bizonyos helyeken, így ez sajnos nem valósulhatott meg. Kaptam rá kettő szteroidos infúziót, aztán várjuk, hogy visszatérjen beléjük az élet

– mesélte lapunknak az énekesnő.

Korábban beszámoltunk arról, hogy 27-én, szombaton fellépése lenne Marikának, aki nem szeretné ezt kihagyni. A közönség szeretete annyi erőt ad neki, hogy még a kórházi ágyon is ezen jár az esze. „Még mindig várom, hogy minél hamarabb kiengedjenek, mivel meg kell csinálnom az előadást, de egyelőre még nem mondtak az orvosok időpontot, hogy mikor mehetek haza” – jegyezte meg Bangó Margit lánya.

Bangó Marika édesanyja, Bangó Margit még mindig küzd a betegségével (Fotó: Bors)

Bangó Marika családja folyamatosan látogatja az énekesnőt

Jönnek-mennek a rokonok és a telefonom is folyamatosan csörög. A férjem is velem volt végig és mindenki várja, hogy hazatérhessek

– mesélte lapunknak az előadó, akinek tágas családja nehéz napokat élt át az utóbbi időben.

Az érzéketlenség azonban még jelen van Marika lábában, ennek ellenére viszont nem aggódik az énekesnő, mivel bízik benne, hogy idővel ez is megoldódik majd. „Ha a lábam rendben lenne, akkor már otthon lehetnék. Azonban így is remélem, hogy a folyamatos pihenés segít rajta és a holnapi napon már élvezhetem az otthon melegét. Ezen is túl leszek és mindent megoldok majd” – zárta az interjút Bangó Marika.