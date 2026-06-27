„Nem szeretnék bazári majom lenni!” – Keményen kitálalt a magyar énekes, kinek szólt be?

Képzeljük el a pillanatot, amikor a kétezres évek elegáns funk-pop ikonja a backstage-ben ülve, meresztett szemmel próbálja kisilabizálni a mai tinik kedvencének hunglish dalszövegeit. Pontosan ez a kulturális sokk érte Abebe Dánielt, azaz Bebét, aki a Back II Black aranykora után olyan zenei kísérletbe fogott, amire kevesen számítottak. A soul- és popénekes fejest ugrott a legmodernebb hazai trendekbe, és a Budapest Parkot rendszeresen megtöltő Desh-sel hozta össze a sors.

A Bebe-Desh koprodukcióra aligha számított bárki is (Fotó: Bors)

Bebe leszögezte: nem lesz bazári majom

Bebe határozottan visszautasítja azt a jól ismert jelenséget, amikor az idősebb zenészek mindenáron rá akarnak telepedni a legújabb sztárok sikerére. Tisztában van a határaival, és esze ágában sincs nevetségessé tenni magát a színpadon.

Most csinálom az új lemezt, igyekszem megújulni, de nem szembemenni saját magammal. Nem szeretnék bazári majom lenni, aki a mai fiatalok zenéjével próbál fiatal maradni”

– jelentette ki az énekes. Az új irányvonal persze nem teljesen idegen tőle, hiszen a ritmusok és a feszes dumák világa mindig is a vérében volt: „A rap nem áll messze tőlem, a Back II Black-es időkben is volt erre példa. Ráadásul Desh egyik Parkos koncertjén vendégelőadó is voltam többedmagammal egy gospel kórusban” – mesélte a kezdetekről. A modern trap és a Z-generációs szleng azért okozott neki némi fejtörést, amit a rutinos zenész abszolút öniróniával kezel. Nyíltan beismerte, hogy a közös munka során a nyelvi nehézségek jelentették a legnagyobb kihívást.

Nyitott az újdonságokra

Három nótába még vokáloztunk, mire megtanulta a szöveget. Ha nem látom leírva, soha az életben nem jövök rá, mit énekel. Ez is egy érdekes dolog: amennyire az elején ódzkodtam tőle, van egy-két nóta, ami szövegvilágában is tetszik tőle. Ez egy újítás, és nekem ez bejön. Képes vagyok befogadni új dolgokat, és hosszú távon ez predesztinál arra, hogy még mindig itt legyek a színpadon

– árulta el Bebe. A szigorú szakmai fül ellenére Bebe pontosan látja, miért imádják Desh-t százezrek: a titok a legfontosabb popzenei valuta, vagyis az őszinteség: „Mindig a hitelesség a legfontosabb, mert a közönség azonnal leveszi, mi a szitu. Desh abszolút hiteles előadó, nagyon sajátosak a dalszövegei. Szeretek köztük mozogni, mert én is tanulni tudok tőlük. Teljesen más a látásmódjuk, sokkal könnyedebben veszik a dolgokat” – összegezte Bebe, bebizonyítva, hogy a zenei nyitottság egyáltalán nem korfüggő.