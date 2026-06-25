Kitálalt a 90-es évek alvilágáról a magyar énekes: „Tiszta vadnyugat volt, robbantásokkal”

Egyetlen élő tévéadás és egy céltalan séta a pesti aszfalton elég volt ahhoz, hogy a kilencvenes évek egyik legnagyobb hazai popszenzációja végleg a múlté legyen. Abebe Dániel, azaz Bebe úgy sétált ki az RTL stúdiójából, hogy fogalma sem volt, miből fizeti majd a számláit a következő hónapban. Mögötte a tinilányok bálványozott fiúcsapata, a Picasso Branch állt, előtte pedig a bizonytalan semmi – egészen addig, amíg meg nem csörrent a telefonja. A magyar könnyűzene egyik leggyorsabb és legsikeresebb frontember-váltása egy olyan kaotikus korszakban született meg, amikor a popzenei csillogás mögött még az alvilági leszámolások rázták meg a mindennapokat. Az énekes most őszintén vallott a vadnyugati évekről, a hirtelen jött sikerekről és a zenekarok belső harcairól.

Bebe énekesi pályája a Picasso Branch-ban kezdődött igazán (Fotó: Bors)

Bebe és a Back II Black felemelkedése

Bebe ma már mosolyogva emlékszik vissza arra a napra, amikor minden biztosat felégetett maga mögött, és háló nélkül ugrott a mélybe:

Az RTL Reggeli műsorában jelentettem be, hogy kilépek a Picasso Branchból. Akkor még fogalmam sem volt arról, hogyan tovább, egyet tudtam: zenélni szeretnék. Éppen bandukoltam a Rákóczi úton, és azon gondolkodtam, hogy jó, oké, háló nélkül ugrottam, de mi lesz ezután?”

– tette fel a kérdést magának Bebe. A sors azonban nem hagyta sokáig bizonytalanságban. Alig két órával a radikális bejelentés után megcsörrent a telefonja: Glatz Gábor, a Back II Black alapítója kereste egy próbalehetőséggel: „Olyan jól sikerült, hogy egy hónappal később már vettük is fel az új lemezt. Tizenöt évig voltam a zenekar frontembere, nagyon jól működött minden. Idővel viszont annyi szólóprojekt jött be az életembe, hogy nem tudtam összeegyeztetni a kettőt. Döntenem kellett, és ekkor már majdnem negyvenéves voltam. Szerettem volna, ha a csapat megy tovább, de a többieknek ez a kompromisszum nem fért bele. Ekkor döntöttem el, hogy kiválok a csapatból.”

Fiúcsapatok és a kilencvenes évek alvilága

A Picasso Branch-korszakra – ahová egy átmulatozott éjszaka után, egy szegedi barátja kitartó nyüstölésére jutott el a válogatóra – ma is nosztalgiával, de teljesen reálisan tekint vissza:

Mindenki tudta, hogy ez csak egy ideig-óráig fog tartani. Össze lettünk válogatva, nem barátokból álló garázsbanda volt ez. De a kilencvenes évek káoszában abszolút megfértek ezek a fiúcsapatok. Mindig azt mondták akkoriban a zenészek, hogy mi vesszük el a kenyerüket, de ez összetettebb ennél. Mindig lesznek olyanok, akik morognak amiatt, hogy változik a világ, és épp nem nekik áll a zászló. Követtük a trendeket, és bejött

– jelentette ki határozottan. A korszak azonban nemcsak a slágerekről, hanem a valódi veszélyekről is szólt. A kilencvenes évek Magyarországa sokszor meglehetősen sötét, veszélyes arcát mutatta a pörgős éjszakai életben forgó hírességeknek.