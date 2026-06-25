Kitálalt a 90-es évek alvilágáról a magyar énekes: „Tiszta vadnyugat volt, robbantásokkal”

Egyetlen élő tévéadás és egy céltalan séta a pesti aszfalton elég volt ahhoz, hogy a kilencvenes évek egyik legnagyobb hazai popszenzációja végleg a múlté legyen. Abebe Dániel, azaz Bebe úgy sétált ki az RTL stúdiójából, hogy fogalma sem volt, miből fizeti majd a számláit a következő hónapban. Mögötte a tinilányok bálványozott fiúcsapata, a Picasso Branch állt, előtte pedig a bizonytalan semmi – egészen addig, amíg meg nem csörrent a telefonja. A magyar könnyűzene egyik leggyorsabb és legsikeresebb frontember-váltása egy olyan kaotikus korszakban született meg, amikor a popzenei csillogás mögött még az alvilági leszámolások rázták meg a mindennapokat. Az énekes most őszintén vallott a vadnyugati évekről, a hirtelen jött sikerekről és a zenekarok belső harcairól.
Bebe és a Back II Black felemelkedése
Bebe ma már mosolyogva emlékszik vissza arra a napra, amikor minden biztosat felégetett maga mögött, és háló nélkül ugrott a mélybe:
Az RTL Reggeli műsorában jelentettem be, hogy kilépek a Picasso Branchból. Akkor még fogalmam sem volt arról, hogyan tovább, egyet tudtam: zenélni szeretnék. Éppen bandukoltam a Rákóczi úton, és azon gondolkodtam, hogy jó, oké, háló nélkül ugrottam, de mi lesz ezután?”
– tette fel a kérdést magának Bebe. A sors azonban nem hagyta sokáig bizonytalanságban. Alig két órával a radikális bejelentés után megcsörrent a telefonja: Glatz Gábor, a Back II Black alapítója kereste egy próbalehetőséggel: „Olyan jól sikerült, hogy egy hónappal később már vettük is fel az új lemezt. Tizenöt évig voltam a zenekar frontembere, nagyon jól működött minden. Idővel viszont annyi szólóprojekt jött be az életembe, hogy nem tudtam összeegyeztetni a kettőt. Döntenem kellett, és ekkor már majdnem negyvenéves voltam. Szerettem volna, ha a csapat megy tovább, de a többieknek ez a kompromisszum nem fért bele. Ekkor döntöttem el, hogy kiválok a csapatból.”
Fiúcsapatok és a kilencvenes évek alvilága
A Picasso Branch-korszakra – ahová egy átmulatozott éjszaka után, egy szegedi barátja kitartó nyüstölésére jutott el a válogatóra – ma is nosztalgiával, de teljesen reálisan tekint vissza:
Mindenki tudta, hogy ez csak egy ideig-óráig fog tartani. Össze lettünk válogatva, nem barátokból álló garázsbanda volt ez. De a kilencvenes évek káoszában abszolút megfértek ezek a fiúcsapatok. Mindig azt mondták akkoriban a zenészek, hogy mi vesszük el a kenyerüket, de ez összetettebb ennél. Mindig lesznek olyanok, akik morognak amiatt, hogy változik a világ, és épp nem nekik áll a zászló. Követtük a trendeket, és bejött
– jelentette ki határozottan. A korszak azonban nemcsak a slágerekről, hanem a valódi veszélyekről is szólt. A kilencvenes évek Magyarországa sokszor meglehetősen sötét, veszélyes arcát mutatta a pörgős éjszakai életben forgó hírességeknek.
Semmit sem bán a múltjából
„Valóságos vadnyugat volt itt a kilencvenes években, én magam is így éltem meg. Az alvilág nagyon működött akkor, elég csak az Aranykéz utcai robbantásra gondolni. Manapság egy teljesen más, lenyugodott társadalmi trend zajlik, most leginkább az a baj, hogy a mindenféle dizájnerdrogok megjelentek. Mi akkoriban szerencsére jól éltük meg ezt az egészet, mert senkivel sem volt problémánk, a zenei élet pedig kevésbé nyüzsög ma, mint akkor” – vallotta be.
A vad partik és a feszített tempó ellenére az énekes – aki azóta is rengeteg formációban aktív és elismert szólóelőadó – egyetlen percet sem bánt meg a múltból: „Rendesen kiporoltam az életet! Nagyon élveztem az előnyeit, de nyilván megvoltak a hátrányai. Semmit sem csinálnék másképp, élményekben nagyon gazdag korszak volt. Elment lassan az idő felettünk, megváltozott a zeneipar. Jöttek a fiatalok, de ez így van rendjén”– zárta a gondolatait Bebe.