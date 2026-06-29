Bármelyik percben megindulhat a szülés Békefi Vikinél: „Mostantól mindenhova elkísér minket a kórházi táska”

Már a célegyenesben jár Békefi Viktória várandóssága. Az énekesnő második kislánya bármelyik percben világra jöhetne, ő azonban egyelőre egyáltalán nem lassít. Az elmúlt napokban még színpadra állt Békefi Viktória férjével, Feng Ya Ou-val, a hétvégén pedig egy kis balatoni kikapcsolódásra is szakított időt. Mindeközben az új otthonukban az építkezés utolsó simításai folynak, ezért már a költözés is zajlik.

Békefi Viktória és Feng Ya Ou gyermeke bármikor megszülethet (Fotó: Szabolcs László)

A kiírt dátum szerint két hét múlva érkezik Békefi Viktória második gyermeke

Viki úgy érzi, a kislánya a vártnál nem fog előbb érkezni

Az új otthonuk hamarosan elkészül.

Békefi Viktória terhessége utolsó szakaszába ért

Viki elárulta, hogy még az utolsó pillanatokban is vállalt fellépést.

„Szombaton még bevállaltunk egy V-Tech koncertet, Szlovákiában léptünk fel. Azt még megcsináltam, nem is volt semmi gond, de a biztonság kedvéért a kórházi táskát is magunkkal vittük. Mostantól ez mindenhova elkísér minket” – kezdte lapunknak Békefi Viki.

A koncert után azonban úgy érezték, itt az ideje egy utolsó közös feltöltődésnek, mielőtt négytagúvá bővül a család.

Beiktattunk egy utolsó nyári pihenést, ezért leutaztunk a Balatonra a barátainkhoz. Igaz, ma már indulunk is haza, mert az építkezés körül rengeteg a teendő, és még vár ránk néhány forgatás, illetve munka is. De összességében nagyon jól vagyok.

Békefi Viktória terhessége teljesen kiegyensúlyozott volt (Fotó: Békefi Viktória)

Békefi Viktória gyermeke bármikor megérkezhet

Bár fizikailag már egyre megterhelőbbek a mindennapok, az énekesnő szerint a kislánya valószínűleg kivárja a kiírt időpontot.

„Most már tényleg érzem, hogy közeledik a vége, bármikor megérkezhet a pici. Ennek ellenére nem gondolom, hogy előbb fog születni, mert Lizit is három nappal túlhordtam, pedig azt hittem, hogy hamarabb érkezik majd.”

Ami viszont minden várakozását felülmúlta, az az idei hőség.

Arra nem számítottam, hogy ez a meleg ennyire kemény lesz. Egyszerűen kegyetlen. Még a Balaton sem tud igazán felfrissíteni, hiszen a víz is harmincfokos. De azért nagyon jó, hogy még el tudtunk jönni egy utolsó kis pihenésre. Persze később otthon is szeretnénk majd medencézni Lizivel, de egy újszülött babával az első hetekben nem igazán lehet majd mozdulni.

A napsütést továbbra is imádja, de bevallotta, hogy a várandósság utolsó időszaka már nem könnyű.