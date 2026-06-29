Bármelyik percben megindulhat a szülés Békefi Vikinél: „Mostantól mindenhova elkísér minket a kórházi táska”

Már a célegyenesben jár Békefi Viktória várandóssága. Az énekesnő második kislánya bármelyik percben világra jöhetne, ő azonban egyelőre egyáltalán nem lassít. Az elmúlt napokban még színpadra állt Békefi Viktória férjével, Feng Ya Ou-val, a hétvégén pedig egy kis balatoni kikapcsolódásra is szakított időt. Mindeközben az új otthonukban az építkezés utolsó simításai folynak, ezért már a költözés is zajlik.
- A kiírt dátum szerint két hét múlva érkezik Békefi Viktória második gyermeke
- Viki úgy érzi, a kislánya a vártnál nem fog előbb érkezni
- Az új otthonuk hamarosan elkészül.
Békefi Viktória terhessége utolsó szakaszába ért
Viki elárulta, hogy még az utolsó pillanatokban is vállalt fellépést.
„Szombaton még bevállaltunk egy V-Tech koncertet, Szlovákiában léptünk fel. Azt még megcsináltam, nem is volt semmi gond, de a biztonság kedvéért a kórházi táskát is magunkkal vittük. Mostantól ez mindenhova elkísér minket” – kezdte lapunknak Békefi Viki.
A koncert után azonban úgy érezték, itt az ideje egy utolsó közös feltöltődésnek, mielőtt négytagúvá bővül a család.
Beiktattunk egy utolsó nyári pihenést, ezért leutaztunk a Balatonra a barátainkhoz. Igaz, ma már indulunk is haza, mert az építkezés körül rengeteg a teendő, és még vár ránk néhány forgatás, illetve munka is. De összességében nagyon jól vagyok.
Békefi Viktória gyermeke bármikor megérkezhet
Bár fizikailag már egyre megterhelőbbek a mindennapok, az énekesnő szerint a kislánya valószínűleg kivárja a kiírt időpontot.
„Most már tényleg érzem, hogy közeledik a vége, bármikor megérkezhet a pici. Ennek ellenére nem gondolom, hogy előbb fog születni, mert Lizit is három nappal túlhordtam, pedig azt hittem, hogy hamarabb érkezik majd.”
Ami viszont minden várakozását felülmúlta, az az idei hőség.
Arra nem számítottam, hogy ez a meleg ennyire kemény lesz. Egyszerűen kegyetlen. Még a Balaton sem tud igazán felfrissíteni, hiszen a víz is harmincfokos. De azért nagyon jó, hogy még el tudtunk jönni egy utolsó kis pihenésre. Persze később otthon is szeretnénk majd medencézni Lizivel, de egy újszülött babával az első hetekben nem igazán lehet majd mozdulni.
A napsütést továbbra is imádja, de bevallotta, hogy a várandósság utolsó időszaka már nem könnyű.
„Alapvetően nagyon szeretem a nyarat, a napsütést és a meleget, de most már egyre jobban vizesedik a lábam, és érzem, hogy ezek az utolsó napok bizony kemények. Viszont már nagyon várjuk, hogy végre együtt legyen a család, és megérkezzen a kis tesó.”
Békefi Viktória édesanyja és testvére is sokat segít
Mindeközben az új házuk is látványos átalakuláson ment keresztül. Bár eredetileg június 20-án szerettek volna beköltözni, a munkálatok csúsztak, az elmúlt napokban azonban óriási előrelépés történt.
Hihetetlenül sokat haladt az építkezés az utóbbi tíz napban. Már a bútorokat szereljük össze, és folyamatosan hordjuk át a dolgainkat. Már félig berendeztem és bepakoltam a konyhát, Ya Ou pedig a barátaival és a testvéreimmel rakja össze a szekrényeket. A szakemberek nagy része végzett, csak néhány lámpa hiányzik, illetve a héten bekerül még a puffertartály és a beltéri ajtók is.
A család tehát folyamatosan költözködik, de Viki szerint egyáltalán nincs ok a kapkodásra vagy a pánikra.
„Úgy látjuk, hogy a héten mindennel elkészülnek, mi pedig közben szépen, fokozatosan költözünk. Ha mégsem tudunk átmenni a kislányunk születése előtt, abból sincs semmi probléma. Van hol laknunk, nagyon jól érezzük magunkat ott, ráadásul anyukám és a testvérem is a közelben vannak, így segítségünk is van. Két utcányira lesz csak az új ház, szóval szó sincs arról, hogy pánikolnánk vagy fedél nélkül maradnánk. Ezt sokan félreértették. Inkább kicsit később költözünk be, minthogy dobozok között érkezzen haza az újszülött. Nem szeretnénk elsietni semmit, hiszen a legfontosabb, hogy mindenki nyugodtan és biztonságban legyen.”