Tiszta apja: 19 éves lett Benedek Tibor és Epres Panni fia

Nem túlzás kijelenteni, hogy az egész hazai sportvilág gyászba borult, amikor nyilvánosságra hozták a szomorú hírt, hogy elhunyt Benedek Tibor. A háromszoros olimpiai bajnok, Európa- és világbajnok vízilabdázó, aki 2013 és 2016 között a férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya is volt, 2020. június 18-án vesztette életét, miután hosszú éveken át küzdött egy súlyos betegséggel. Özvegye, Epres Panni, a szomorú évforduló alkalmából egy megható posztban emlékezett meg elhunyt férjéről. A minap azonban már egy jóval örömtelibb eseményt ünnepelhettek a családban, hiszen a sportlegenda és a modell fia, Mór, nemrég lett 19 éves.

Születésnapját ünnepelte a minap Benedek Tibor és Epres Panni fia / Fotó: Bugány János / MTI Fotószerkesztőség

Születésnapját ünnepelte Benedek Tibor és Epres Panni fia

A jeles nap alkalmából a BVSC vízilabdacsapata is felköszöntötte a fiatal fiút szerdán a közösségi oldalukon.

Ma ünnepli születésnapját férficsapatunk játékosa, Benedek Mór! Isten éltessen, Mór!

- írták a posztjukban, amelyet a Blikk szúrt ki.

A hírportál arra is felhívta a figyelmet, a csapat által közzétett fotó kép igazán különlegesnek nevezhető, mivel Epres Panni nagyon óvja a magánéletét és a gyermekeit is a nyilvánosságtól: a modell emiatt csak ritkán oszt meg róluk fotókat, akkor is ügyel arra, hogy ne mutassa az arcukat. A képen emellett az is jól látható, hogy az immár 19 éves fiatal férfi az édesapja és az édesanyja örökségét egyaránt magán hordozza: a testfelépítését, a markáns vonásait és a szeme színét az édesapjától, míg az arcvonásainak lágyságát és a mosolyát pedig az édesanyjától örökölte.