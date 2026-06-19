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gyász

Hat éve nincs vele Benedek Tibor – Epres Panni szívszorító sorokkal emlékezett meg férjéről

2026. június 19. 12:52
Olvasási idő: 5 perc
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Az idő telik, de a szeretet örök. Hat éve hunyt el Benedek Tibor, akinek a hiánya a mai napig mardossa özvegyét, Epres Pannit. A modell szívszorító sorokkal emlékezett meg elhunyt férjéről.
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gyászEpres PanniBenedek Tibor

Tegnap volt hat éve annak a tragikus napnak, amikor az ország egyik legnagyobb sportlegendája, Benedek Tibor örökre lehunyta a szemét. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó mindössze 47 éves volt, amikor a súlyos betegsége legyőzte. Hiánya azóta sem enyhült, különösen nem özvegye, Epres Panni és gyermekeik számára.

Benedek Tibor és Epres Panni még 2016-ban.
Benedek Tibor és Epres Panni még 2016-ban (Fotó: Bugány János/MTI Fotószerkesztőség)

Benedek Tibor betegsége okozta a halálát

A modell a közösségi oldalán emlékezett meg néhai férjéről, és bár csak néhány szót írt, azok mindenkit mélyen megérintettek. Panni arról írt, hogy a hat év egyszerre tűnik végtelenül hosszúnak és felfoghatatlanul rövidnek. Hozzátette: férje emléke azóta is velük él minden egyes nap, és ez örökké így marad. A rövid üzenet mögött azonban hatalmas fájdalom és még nagyobb szeretet húzódik meg.

Benedek Tibor nem csupán a magyar vízilabda egyik legnagyobb alakja volt, hanem egy szerető férj és édesapa is. A világ egyik legjobb balkezes játékosaként örökre beírta magát a sporttörténelembe: három olimpiai aranyérmet nyert a magyar válogatottal, 2000-ben Sydneyben, 2004-ben Athénban és 2008-ban Pekingben. Emellett 2003-ban játékosként lett világbajnok Barcelonában, majd tíz évvel később ugyanott már szövetségi kapitányként vezette vb-győzelemre a magyar csapatot.

Benedek Tibor halála az egész országot megrázta.
Benedek Tibor halálának oka egy súlyos betegség volt (Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP)

Benedek Tibor vízilabda iránti szenvedélye példaértékű volt

A pályán igazi vezér volt: szenvedélyes, elszánt és rendkívül intelligens játékos, akire társai és ellenfelei egyaránt felnéztek. A magánéletben azonban a családja jelentette számára a legnagyobb boldogságot. Epres Pannival hosszú éveken át alkottak egy párt, kapcsolatukat sokan példamutatónak tartották. Két gyermekük született, és bár Benedek Tibor már nincs közöttük, a család azóta is őrzi az emlékét.

Hat év telt el Benedek Tibor halála óta, de az emléke továbbra is él. Nemcsak a magyar sport történetében, hanem azoknak a szívében is, akik ismerték, szerették, vagy egyszerűen csak felnéztek rá. És bár az idő valóban rohan, egy biztos: vannak emberek, akiket soha nem lehet elfelejteni. Benedek Tibor pedig közéjük tartozik.

@borsonline

Újrafestik Benedek Tibor emlékfalát A 22 éves tettes ellen rongálás miatt folyik eljárás. #bors #benedektibor #ujpest #fradi #benedektibi #legenda

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