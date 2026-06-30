„Betelt a pohár” – Bernáth Odett nem bírta tovább, tíz év sérelmét torolta meg

Kitálalt a népszerű fitnesz-influenszer, Bernáth Odett, akinél tíz év után végleg betelt a pohár. A fiatal sportolónő régóta a kommentelők céltáblája, a legújabb gyűlölethullám viszont minden eddigi határt átlépett. Odettet leginkább a kidolgozott, izmos fizikuma miatt támadják a netezők, sokszor egészen odáig merészkedve, hogy a nőiességét megkérdőjelezve egyenesen férfinak nevezik. Bár a Sztárbox győztese korábban igyekezett tudomást sem venni a rosszindulatú megjegyzésekről, mostanra érte el azt a pontot, ahol úgy érezte, nem hallgathat tovább, és keményen beleállt a kritizálóiba.

Bernáth Odett kinézete miatt rengeteg támadást kap (Fotó: Ripost)

Bernáth Odett testépítőként folyamatosan kapja a savat

Bernáth Odett egy drámai hangvételű YouTube-videóban és egy Instagram-posztban tette tisztába a dolgokat, ahol nyíltan beszélt az őt ért online abúzusról.

Én vállaltam, hogy „kiteszem az arcom” az internetre, de azt gondolom, mindennek van határa. Tíz éve vagyok jelen a social médiában, már a kezdetek óta rengeteg negatív kommentet kapok, de soha nem tudtak meghatni, megtanultam kezelni, ezért nem is nagyon adtam ezeknek teret, nem válaszoltam ezekre. Az elmúlt időszakban viszont úgy érzem, hogy betelt a pohár: megvisel, hogy ennyire sokan bántanak, pedig ez nem jellemző rám…

– vallotta be őszintén Odett.

Elítéli a testszégyenítést

Az influenszer kiemelte, hogy a bántalmazó üzenetek nemcsak neki fájnak, hanem sportolótársait is mélyen érintik, így eljött az idő, hogy határozottan meghúzza a vonalat és megálljt parancsoljon a testszégyenítésnek: „Nyilván nem dőlök kardomba, nem halok bele pár száz negatív kommentbe, de azt érzem, hogy most szeretném megvédeni magam. Oké, hogy közszereplő vagyok, de szerintem ez nem jelenti azt, hogy megszégyenítő, megalázó és bántalmazó kommenteket érdemlek. Mert ez igenis bántalmazás! És nem csak magam miatt, hanem a más sportolónő társaim miatt is szerettem volna most már felszólalni, hogy ELÉG! Nem menő bántani másokat, nem menő SPORTOLÓNŐKET gyalázni csak azért, mert izmosabbak, mint ami neked tetszik!” – kelt ki magából felháborodottan.