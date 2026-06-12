Két kézzel szórja a pénzt Bódi Bence, ennyit képes fizetni egy vacsoráért

Santorinin piheni ki a mindennapok fáradalmait Varga Rebeka és Bódi Bence. A szerelmesek Santorini egyik legismertebb luxusétterméből jelentkeztek be, ahol egyetlen vacsora ára akár a hat számjegyű összeget is elérheti – írja a Bors.

Varga Rebeka és Bódi Bence

Fotó: Markovics Gábor

A család az Oia településen található, világszerte ismert Beefbar étteremben vacsorázott, amely nemcsak a lenyűgöző panorámájáról, hanem prémium fogásairól is híres. A vendéglátóhelyet gyakran emlegetik a görög sziget egyik legkülönlegesebb éttermeként, ugyanakkor az árak sem hétköznapiak.

Egy vacsora könnyedén átlépheti a 100 ezer forintot

Az étlap alapján a legdrágább marhahús-különlegességek ára 150-200 euró között mozoghat, ami átszámítva akár 60-80 ezer forintot is jelenthet egyetlen fogásért. A különleges wagyu húsokért ennél is többet kérhetnek.

De nem csak a prémium ételek számítanak drágának: egy egyszerűbb görög pizza ára is elérheti a 27 eurót. Ha ehhez italok, desszert és esetleg egy üveg prémium bor is társul, egy kétfős vacsora végösszege könnyedén meghaladhatja a 100 ezer forintot.

Csúnya botrány robbant ki Bódi Bence menyasszonya körül

Bódi Bence menyasszonya, Varga Rebeka egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy a közösségi médiában nem mindig a valóság látható. Az influenszer bőrhibáit is megmutatta követőinek, a videó azonban nem várt reakciókat váltott ki az interneten. Többen ugyanis azt feltételezik, hogy a felvétel mégsem teljesen őszinte. A Redditen több felhasználó is azt írta, hogy szerintük a videó nem mutatja meg hitelesen a valós állapotot.