Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Sport

20 év után tértek vissza a vb-re a csehek, brutális meglepetés lett a vége

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

bódi bence

Két kézzel szórja a pénzt Bódi Bence, ennyit képes fizetni egy vacsoráért

31 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Világhírű luxusétteremben vacsorázott Bódi Bence és kedvese, Varga Rebeka. A pár Görögországban, Santorini szigetén pihen, ahol az egyik legdrágább étteremből jelentkeztek be.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bódi bencevarga rebekaSantoriniluxusétteremvacsora

Santorinin piheni ki a mindennapok fáradalmait Varga Rebeka és Bódi Bence. A szerelmesek Santorini egyik legismertebb luxusétterméből jelentkeztek be, ahol egyetlen vacsora ára akár a hat számjegyű összeget is elérheti – írja a Bors. 

Varga Rebeka és Bódi Bence
Varga Rebeka és Bódi Bence
Fotó: Markovics Gábor

A család az Oia településen található, világszerte ismert Beefbar étteremben vacsorázott, amely nemcsak a lenyűgöző panorámájáról, hanem prémium fogásairól is híres. A vendéglátóhelyet gyakran emlegetik a görög sziget egyik legkülönlegesebb éttermeként, ugyanakkor az árak sem hétköznapiak. 

Egy vacsora könnyedén átlépheti a 100 ezer forintot 

Az étlap alapján a legdrágább marhahús-különlegességek ára 150-200 euró között mozoghat, ami átszámítva akár 60-80 ezer forintot is jelenthet egyetlen fogásért. A különleges wagyu húsokért ennél is többet kérhetnek. 

De nem csak a prémium ételek számítanak drágának: egy egyszerűbb görög pizza ára is elérheti a 27 eurót. Ha ehhez italok, desszert és esetleg egy üveg prémium bor is társul, egy kétfős vacsora végösszege könnyedén meghaladhatja a 100 ezer forintot. 

Csúnya botrány robbant ki Bódi Bence menyasszonya körül

Bódi Bence menyasszonya, Varga Rebeka egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy a közösségi médiában nem mindig a valóság látható. Az influenszer bőrhibáit is megmutatta követőinek, a videó azonban nem várt reakciókat váltott ki az interneten. Többen ugyanis azt feltételezik, hogy a felvétel mégsem teljesen őszinte. A Redditen több felhasználó is azt írta, hogy szerintük a videó nem mutatja meg hitelesen a valós állapotot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!