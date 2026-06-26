Bódi Csabi elárulta az Aranyeső titkát: évtizedek óta mindenki félreérti a dalszöveget

Bódi Guszti és a Fekete szemek Aranyeső című dala olyan legendássá vált, hogy valószínűleg nincs olyan esküvő vagy születésnapi buli, ahol legalább egyszer ne csendülne fel ez a sláger. Bódi Csabi szerint azonban a legtöbben már a megjelenése óta félreértik a dalszöveget, és az aranyeső metafora jelentését. Erről mesélt most az Origónak.

Bódi Csabi szerint Bódi Guszti Aranyeső című dala valójában nem arról szól, amiről mindenki gondolta (Fotó: MW Bulvár)

Bódi Guszti és Bódi Margó több évtizedes pályafutása alatt számos örökzöld slágerrel örvendeztette meg a rajongókat, és persze sok tehetséget is felfedeztek, mint például Nótár Mary-t is. De Bódi Guszti dalai közül egyértelműen az Aranyesővel azonosítják őket a legtöbben. Bódi Csabi ezzel kapcsolatban egy kulisszatitkot is elárult.

Mindig, mindenhol kihangsúlyozzuk, hogy mindenünk, amink van, azt a drága Jóistennek és a kedves embereknek köszönhetjük. Hiszen ha a rajongóink nem hordoznak minket a tenyerükön, akkor nem élhetnénk azt az életet, amit élünk. És ezt az érzést az Aranyesővel tudjuk leginkább átadni a közönségnek, ugyanis az a dal nem pénzről szól

– vágott bele az énekes.

„Az Aranyeső egy isteni áldás, egy ima, nem pedig aranyat jelent szó szerint, hanem az egészséget, a szeretetet, a szerencsét és a boldogságot jelképezi, amit Istentől és az emberektől kaptunk, és kapunk mai napig. És amikor ezt énekeljük valahol, akkor a közönségnek is ezt az áldást szeretnénk átadni” – magyarázta a félreértést.

Bódi Csabi gyerekei is a zeneiparban szeretnének tevékenykedni, aminek a szülők és a nagyszülők is nagyon örülnek (Fotó: Facebook)

Bódi Csabi elárulta, mi a legnagyobb álma

Ezzel kapcsolatban a zenész azt is bevallotta, nagyon szeretne még évtizedek múlva is színpadon állni a szüleivel, meg a gyerekeivel.

Amikor Bódi Gusztiék már idősebbek lesznek, mondjuk ilyen 80 évesek, de még mindig énekelnek majd, akárcsak most Korda György, akkor nagy álmunk, hogy együtt színpadra állhassunk velük, meg a gyerekeinkkel és az unokáinkkal, akik nekik már a dédunokáik lesznek, és elénekeljük az Aranyesőt. Nagyon szép lenne

– vallotta be meghatottan Csabi.