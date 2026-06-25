Egyetlen döntésen múlt Bódi Guszti élete: Ha Margó nem ezt teszi, ma már nem lenne köztünk!

Bódi Guszti és Bódi Margó 1975. december 29-e óta jóban-rosszban kitartanak egymás mellett. A közönség kedvencei a Petőfi TV „Mit kíván?” című műsorában vendégeskedtek, ahol kendőzetlen őszinteséggel meséltek a múltjukról. Történetük nem szűkölködött veszélyekben: a dühös családtagok elől való meneküléstől kezdve egy sokkoló infarktusig számtalan megpróbáltatást kellett kiállniuk, mire elérték a boldogságot és az országos hírnevet.

Bódi Guszti és Bódi Margó szerelme rengeteg akadályt győzött le (Fotó: Bors)

Nem Bódi Gusztit szánták Margónak

Szerelmük hajnalán hatalmas ellenállással küzdöttek, míg Margó romatelepen nőtt fel, Guszti a nem romák között: „Ismertem a kedves bátyját, aki meginvitált magukhoz” – emlékezett vissza az énekes. A szülők más párt szántak Margónak, Gusztit hosszú haja és zenész életmódja miatt huligánnak tartották, így a fiatalok elszöktek.

Egy artézi kútról szöktünk meg, elmentem vízért és otthagytuk a kannát. A roma hagyományok szerint a szüleink más párt szántak nekünk, azt mondták, hogy Guszti huligán. Mi lettünk a roma Rómeó és Júlia

– mesélte Margó. A dühös rokonok akkoriban a szökésben lévő párokat kapákkal és ásókkal keresték. A család csak akkor fogadta el a döntésüket, amikor látták, hogy Guszti normálisan dolgozik, és megszületett fiuk, Csabi is.

Ötven éve a színpadon

A házaspár immár ötven éve szórakoztatja a közönséget, sikerük titka pedig nemes egyszerűséggel az őszinteség.

Nem lehet hülyének nézni 50 éven keresztül az embereket, látják, hogy kamu, playback vagy bármi. Mi felmegyünk a színpadra és frankóba nyomjuk. Nem tudjuk, hogy ki szegény, a másik gazdag-e, a zenénk mindenkihez szól, nem vagyunk megosztóak

– mondta Guszti. Dalaik valódi, megtörtént sztorikból erednek.

Mindig a valóságból merítettek

Ilyen A rögös út is, ami Guszti 19 évvel ezelőtti szívinfarktusát idézi fel. Az orvosok 24 órát adtak neki, ő pedig a klinikán fekve látta az összeroskadt Margót, és azon merengett, így lesz-e vége a Nagyecsedről a sztárságig tartó útnak. Felesége lélekjelenléte mentette meg, Margó nem mentőt hívott, hanem a 3 percre lévő ügyeletre vitte, különben ma nem lenne köztünk. Ez ihlette a refrént is: