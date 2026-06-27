Boráros Gábor kimondta: Tudja ki küldte rá a gyermekvédelmet

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Boráros Gábor ellenőrzést kapott a szlovák gyermekvédelmi hivataltól, miután egy „ismeretlen” bejelentést tett, hogy nem megfelelően gondoskodik kislányáról, akinek a felügyeletét azután kapta meg, hogy egykori párja és gyermekének édesanyja Jákli Mónika 2026. január 21-én súlyos autóbalesetet szenvedett Nagymegyer mellett. Mint ismeretes, a fitneszmodell az élettel szinte összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni. A történet ezen a ponton akár alakulhatott volna úgy is, hogy az elhunyt családja és az MMA harcos, békében, Zora érdekeit szem előtt tartva gyászolja a tragikusan fiatalon elhunyt édesanyát, de nem így lett.

Boráros Gábor azt remélte, hogy békében nevelheti Jákli Mónikával közös gyermekét (Fotó: MW-archív)

Boráros Gábor: „Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet?”

A szlovák és a magyar sajtóban is gyakran jelentek meg hírek békétlenségről, de azt senki sem gondolta volna, hogy valaki feljelentést tesz a gyámügynél, azzal a céllal, hogy a kislányt elvegyék édesapjától, aki erő felett igyekszik mindent megtenni annak érdekében, hogy fel tudja dolgozni az őt ért tragédiát. Pedig pontosan ez történt. Boráros Gábor erről korábban így beszélt egy videóban: „Meglátogatott bennünket a gyermekvédelem. Nem emlékszem pontosan, mit mondtak, milyen bejelentés alapján jöttek. Ki az az utolsó kígyó, mocsok, szemét, aki rám akarja küldeni a gyermekfelügyeletet?

Tényleg rám küldik a felügyeletet, aki a legjobban vigyáz a kislányra? Akinek a legfontosabb a kislány? Normálisak ezek?

Rám mondják, hogy nem vagyok normális? Biztos vagyok benne, hogy akinek köszönhető a gyermekfelügyelet látogatása, az feltehetőleg látja ezt a videót. Neki üzenem, hogy bármikor szívesen látom a gyermekfelügyeletet, le is ültettem őket, kávéval is megkínáltam őket. A bejelentő feltehetően máshogy vázolta fel az itteni körülményeket, az itteni helyzetet. Mert amikor besétáltak, nem arra számítottak, hogy csak pozitívumokat fognak tapasztalni, hallani és látni. Szóval bármikor ránk küldhetitek őket, mert így legalább még valakinek meg tudom mutatni, hogy Zora a legeslegjobb kezekben van itthon!” – hangzott el korábban a sportoló szájából.