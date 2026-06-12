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boráros gábor

Másodjára is megjelent a gyermekvédelem Boráros Gáboréknál

1 órája
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Komoly megpróbáltatásokon van túl az ismert MMA-harcos. Boráros Gábor elárulta, hogy a gyermekvédelem másodjára is ellenőrzést tartott az otthonában.
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boráros gáborgyermekvédelemellenőrzés

Az elmúlt hetekben komoly megpróbáltatások érték Boráros Gábort és családját. Az édesapa korábban arról beszélt, hogy valaki bejelentést tehetett ellene, ami miatt a gyermekvédelem felkereste őket – írja a Bors. 

Boráros Gábor
Boráros Gábor
Fotó: Mediaworks Archív

A sportoló már akkor is értetlenül állt a történtek előtt, hangsúlyozva, hogy kislánya, Zora számára igyekszik a lehető legjobb körülményeket biztosítani, főleg Jákli Mónika, Zora édesanyjának a halála óta.

Most újabb fejleményről számolt be: Instagram-történetében közölte, hogy a gyermekvédelem második alkalommal is ellenőrzést végzett náluk. 

A sportoló arról beszélt, hogy a látogatás során a szakemberek személyesen láthatták Zora viselkedését és a családi környezetet is, amelyről pozitív benyomásokat szereztek. 

Hogy lehet valaki ilyen rosszindulatú, hogy egy gyermeknek, aki sajnálatos módon elveszítette az édesanyját, még megpróbálják esetleg az édesapjától is valamilyen formában elszakítani?” – fogalmazott a sportoló.

Boráros Gábor nem rejtette véka alá felháborodását sem. Állítása szerint már az első ellenőrzés után tudta, ki állhat a bejelentések mögött. Erről bővebben a Bors oldalán olvashat.

Hajszálon múlt az élete Boráros Gábornak

Egy teljesen szokványos napon váratlanul életveszélyes helyzet alakult ki a bajnok otthonában. A történtek során Boráros Gábor egyetlen pillanat alatt került olyan helyzetbe, amely akár az életébe is kerülhetett volna. Az MMA-harcos saját kertjében szenvedett balesetet, amikor egy látszólag biztonságos felület hirtelen megcsúszott alatta. A következő pillanatban már a mélybe zuhant, és csak a szerencsének köszönheti, hogy nem szenvedett súlyos sérülést. Az eset súlyosságát jól mutatja, hogy a sportoló később úgy fogalmazott: egy pillanatra azt hitte, hogy nem ússza meg élve a balesetet.

 

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