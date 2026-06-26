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Brad Pitt

Hiába dúl a szerelem, Brad Pitt nem hajlandó feleségül venni a barátnőjét

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Az Oscar-díjas színész négy éve van együtt a párjával. A bennfentes szerint mostanra Brad Pitt és Ines de Ramon kapcsolata nem is lehetne szilárdabb, a házasság azonban szóba sem jöhet.
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Brad PittkapcsolatInes de Ramonházasság

Immár négy éve, hogy egy párt alkot Brad Pitt és Ines de Ramon, a szerelmük pedig, a bennfentesek elmondása szerint, nem is lehetne szilárdabb. Az Oscar-díjas színésznek azonban esze ágában sincs újra megnősülni, miután hosszas jogi csatározást követően elvált Angelina Jolie-tól, függetlenül attól, hogy új barátnője gyakorlatilag már családtagnak számít.

US actor Brad Pitt (R) and his partner US Ines de Ramon (L) watch the women's final singles match on Court Philippe-Chatrier on day 14 of the French Open tennis tournament at the Roland-Garros Complex in Paris on June 6, 2026. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)
Brad Pitt és Ines de Ramon / Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Inest hihetetlenül szoros szálak fűzik Brad családjához. Teljes szívből imádják őt, és a kezdetektől fogva tárt karokkal fogadták. Ezen a ponton már gyakorlatilag családtagnak számít, aki egy közülük. Bradnek azonban esze ágában sincs megházasodni, annak ellenére, hogy Ines mennyire közel került mindenkihez

- súgta meg egy forrás a Page Sixnek, hozzátéve, a 33 éves ékszertervező – aki 2022 óta alkot egy párt a 62 éves Pitt-tel – őszinte és szoros viszonyt alakított ki a Harcosok klubja sztárjának teljes családjával, akikkel a színésztől függetlenül is tartja a kapcsolatot.

Viharosan ért véget Brad Pitt előző házassága

A színész 2024 decemberében véglegesítette a válását Angelina Jolie-val, aki még 2026-ban nyújtotta be a válópert, majd ezután éveken át csatároztak egymással, mielőtt pontot tettek volna a házasságukra. Az egykori sztárpárnak hat közös gyermeke van: a 24 éves Maddox, a 22 éves Pax, a 21 éves Zahara, a 19 éves Shiloh, valamint a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne. 

Ines de Ramon is volt már házas korábban: ő 2019-ben a Vámpírnaplók sztárjához, Paul Wesley-hez ment feleségül, azonban alig három évvel később, 2022-ben elváltak az útjaik.

 

 

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