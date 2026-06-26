Hiába dúl a szerelem, Brad Pitt nem hajlandó feleségül venni a barátnőjét

Immár négy éve, hogy egy párt alkot Brad Pitt és Ines de Ramon, a szerelmük pedig, a bennfentesek elmondása szerint, nem is lehetne szilárdabb. Az Oscar-díjas színésznek azonban esze ágában sincs újra megnősülni, miután hosszas jogi csatározást követően elvált Angelina Jolie-tól, függetlenül attól, hogy új barátnője gyakorlatilag már családtagnak számít.

Brad Pitt és Ines de Ramon / Fotó: THOMAS SAMSON / AFP

Inest hihetetlenül szoros szálak fűzik Brad családjához. Teljes szívből imádják őt, és a kezdetektől fogva tárt karokkal fogadták. Ezen a ponton már gyakorlatilag családtagnak számít, aki egy közülük. Bradnek azonban esze ágában sincs megházasodni, annak ellenére, hogy Ines mennyire közel került mindenkihez

- súgta meg egy forrás a Page Sixnek, hozzátéve, a 33 éves ékszertervező – aki 2022 óta alkot egy párt a 62 éves Pitt-tel – őszinte és szoros viszonyt alakított ki a Harcosok klubja sztárjának teljes családjával, akikkel a színésztől függetlenül is tartja a kapcsolatot.

Viharosan ért véget Brad Pitt előző házassága

A színész 2024 decemberében véglegesítette a válását Angelina Jolie-val, aki még 2026-ban nyújtotta be a válópert, majd ezután éveken át csatároztak egymással, mielőtt pontot tettek volna a házasságukra. Az egykori sztárpárnak hat közös gyermeke van: a 24 éves Maddox, a 22 éves Pax, a 21 éves Zahara, a 19 éves Shiloh, valamint a 17 éves ikrek, Knox és Vivienne.

Ines de Ramon is volt már házas korábban: ő 2019-ben a Vámpírnaplók sztárjához, Paul Wesley-hez ment feleségül, azonban alig három évvel később, 2022-ben elváltak az útjaik.