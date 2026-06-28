Megszólalt a válásról Brasch Bence: "Rékával külön utakon folytatjuk"

2024-ben kötötte össze az életét Brasch Bence és felesége, Gál Réka Ágota: a házaspárnak egy közös kisfia született, aki csak nemrégiben lett egyéves. Az idill azonban egy ideje már nem volt teljes, az elmúlt hónapokban pedig több pletyka is szárnyra kapott arról, hogy válságba jutott a művészpár házassága. Ennek kapcsán nemrég Brasch Bence szomorú megerősítést tett, és bejelentette, hogy feleségével a válás mellett döntöttek.

A válás mellett döntött Brasch Bence és Gál Réka Kinga / Fotó: Brasch Bence Facebook

Válik Brasch Bence és felesége

A boldog pillanatokat büszkén és könnyedén osztja meg az ember. Arról persze nehezebben beszélünk, ami nem úgy alakul, ahogy szeretnénk

- írta Bence, majd ezután tisztázta azt is, a korábbi állításokkal ellentétben már nincs visszaút kettejük számára:

Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk.

Bence ezt követően leszögezte, a házasság megromlásának részleteit meg akarja tartani maguknak, így elejét veszi a további találgatásoknak.

Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni. A legfontosabb, hogy gyermekünket továbbra is szeretetben és biztonságban neveljük.

A színész végezetül arra kérte a sajtó képviselőit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket, és ne keressék őket ezzel kapcsolatban.