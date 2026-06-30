Brasch Bence elismerte a válást: Itt van minden részlet, amit a magánéletéről tudunk – Galéria!

Brasch Bence és Gál Réka Ágota 2023-ban egy olvasópróbán találkoztak először, és szinte azonnal egymásba is szerettek. Az énekes-színész és kedvese 2024 év elején vállalták fel először a kapcsolatukat, majd ősszel kiderült, már össze is házasodtak és első gyermeküket várják. Brasch Bence kisfia 2025 tavaszán született meg, amikor édesapja épp A Nagy Duett 7. évadában versenyzett. Úgy tűnt, a család boldogabb nem is lehetne. Éppen ezért szinte az egész országot sokkolta, mikor arról kezdtek pletykálni, hogy a házasságuk véget ért. Természetesen a híresztelések a sztárpárhoz is eljutottak, és míg a színésznő cáfolta a híreket, vasárnap Brasch Bence beismerte a válást. Ez persze nem az egyetlen csúnya szakítás, amin a zenésznek át kellett esnie az elmúlt 17 évben.

Brasch Bence válásának híre sokakat sokkolt, a pletykák szerint Gál Réka Pogány Indulóval lépett félre (Fotó: MW Bulvár)

Brasch Bence a Csillag Születik 2. évadában tűnt fel, mindössze 18 évesen, és szinte azonnal tinilányok ezreit bolondította magába. Ő azonban végül a szintén énekesnő Lolát választotta, akivel másfél évig alkottak egy párt. És bár a fiatal sztár azóta többször is az első nagy szerelmeként hivatkozott exére, a viszonyuk cseppet sem volt felhőtlen. A nyilvánosság előtt zajló kapcsolatot folyamatos szakítások és békülések jellemezték, míg végül valamivel több, mint másfél év után végleg búcsút mondtak egymásnak. Igaz, nem éppen békés körülmények között.

Brasch Bence és Lola korábban másfél évig alkottak egy párt, és egy mesebeli esküvőt is tartottak, igaz, csak egy fotózás kedvéért (Fotó: MW Bulvár)

Brasch Bence párjai egymást váltották?

A zenész később a színészetben találta meg igazán önmagát, hiszen számos filmben és darabban kapott szerepet, köztük például a Hogyan tudnék élni nélküled? filmben és darabban is. Ebben ráadásul egy másik exével is együtt kell dolgoznia, ugyanis Brasch Bence és Márkus Luca 2022 és 2023 között alkottak egy párt, ám végül váratlanul szakítottak. Akkoriban sokan pletykáltak arról, hogy épp a későbbi felesége, Réka volt az, aki miatt elváltak útjaik. Ezt persze azóta sem erősítette meg egyik fél sem, de ha valóban így volt, akkor bizony az a búcsú sem lehetett épp kellemes.

Brasch Bence feleségét megcsalással vádolják

Ráadásul most is épp arról szólnak a kommentek, hogy a két színész házassága szintén harmadik fél miatt futhatott zátonyra. A pár állítólagos ismerősei közül többen állítják, hogy a Pogány Induló néven ismert zenész és Brasch Bence gyermekének anyja egy közös vígszínházi darab kapcsán melegedtek össze, ami nem sokkal később a színész tudomására jutott, így felbontották a házasságukat. Erről azonban egyikük sem szólalt meg eddig, sőt Bence határozottan ki is jelentette közleményében, hogy kisfia védelme érdekében az okokról nem kíván beszélni. Az azonban már biztos, a szerelmüknek vége. De, ha kíváncsi, miként változott Brasch Bence az évek során, kattintson a galériánkra!