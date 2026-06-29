Dagad a botrány: Pogány Indulóval szűrhette össze a levet Brasch Bence felesége?

Egyetlen nap leforgása alatt dőlt össze kártyavárként a fiatal színészházaspár élete. Brasch Bence és Gál Réka Ágota alig másfél évvel ezelőtt fogadtak örök hűséget egymásnak, a válás híre pedig azért is érte teljesen váratlanul a közvéleményt, mert közös kisfiuk alig egy évvel ezelőtt, tavaly tavasszal jött a világra. Az igazi drámát azonban a bejelentést megelőző huszonnégy óra zavaros kommunikációja jelentette. Miközben a színésznő napközben még határozottan és indulatosan nevezte alaptalannak a zátonyra futott kapcsolatukról szóló híreket, a férje estére egy szikár közleményben cáfolta meg felesége szavait, és tette egyértelművé, hogy nincs visszaút.

Brasch Bence felesége néhány napja még cáfolta a szakításról szóló pletykákat (Fotó: Mediaworks)

Brasch Bence válása sokkolta az országot

A hirtelen és ellentmondásos bejelentés mögött a rajongók és egyes szakmai körök szerint egy harmadik fél felbukkanása állhat, ami komoly feszültséget generálhatott a háttérben. A Redditen már egy héttel a hivatalos megerősítés előtt kész tényként kezelték a szakítást, a belsős, színházi információkra hivatkozó kommentelők pedig döbbenetes részletekről suttognak. A pletykák szerint Gál Réka Ágota a Vígszínház 4-6 című előadásának próbái során kerülhetett közelebb partneréhez, a rendkívül népszerű fiatal rapper-színészhez, Pogány Indulóhoz. A rajongói elméletek ráadásul még ennél is tovább mennek, egyesek azt rebesgetik, hogy az online üzenetváltások állítólag már Réka terhessége alatt megkezdődhettek, amikor a színésznő otthon unatkozott, miközben Bencét teljesen lefoglalták a sűrű színházi és énekesi kötelezettségei:

Mondjuk a Réka már terhesen is írogatott a pogánnyal. Amikor unatkozott, mert Bencének sok elfoglaltsága volt akkoriban

– írta egy kommentelő.

Rövidre zárta a találgatásokat

Ez a feltételezett forgatókönyv magyarázatot adhatna arra is, miért döntött a csalódott férj a gyors és egyértelmű tisztázás mellett: „Tegnapi nyilatkozatával ellentétben, Rékával külön utakon folytatjuk. Válásunk okairól és az ezzel kapcsolatban napvilágot látott hírekről kisfiunk védelme érdekében nem szeretnék nyilatkozni” – zárta rövidre a találgatásokat közösségi oldalán Brasch Bence, hozzátéve, hogy a legfontosabb számukra most a gyermekük nyugalma és biztonsága. De cáfolni ő maga sem cáfolta a harmadik fél jelenlétét...