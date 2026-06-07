Fordulat az összeesett énekesnő ügyében – megszólaltak a Budapest Parkban történtekről

Súlyos egészségügyi vészhelyzet miatt szakadt félbe a Budapest Park péntek esti programja, miután az Elefánt előtt fellépő Loophia énekesnője, Szolnoki Zsófia Sára hirtelen összeesett a színpadon. A produkcióból mindössze egyetlen dal ment le, amikor a váratlan rosszullét miatt azonnal meg kellett állítani az eseményt.

Összeesett a Loophia énekesnője a Budapest Park színpadán

A közönség először nem is értette, mi történt. Egy helyszíni beszámoló szerint többen azt hitték, a jelenet a show része, majd a zenészek és a stáb tagjai is észrevették, hogy az énekesnő a földön fekszik, és azonnal segítséget kértek.

A színpadra rövid időn belül mentősök és a stáb tagjai siettek fel. A beszámolók szerint Szolnoki Zsófia Sárát a színpad szélére vitték, miközben egyre több egészségügyi dolgozó érkezett hozzá.

A helyszíni információk alapján az énekesnő szíve leállt, ezért az orvosi stábnak azonnal újraélesztést kellett alkalmaznia. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát, mielőtt rohammentővel kórházba szállították.

Az Elefánt elhalasztotta a koncertet

A történtek után a Budapest Park stábja és az Elefánt együttes úgy döntött, hogy az esti koncertet későbbi időpontban tartják meg. A zenekar közleményben köszönte meg a gyors és szakszerű orvosi ellátást, és türelmet, empátiát kért a közönségtől.

Szendrői Csaba, az Elefánt frontembere a színpadon is megszólalt. Elcsukló hangon azt mondta, vannak pillanatok, amikor nem lehet úgy tenni, mintha minden rendben lenne, majd arra kérte a közönséget, hogy szurkoljanak Zsófinak – írja a BORS, ahol további részletekről olvashat.