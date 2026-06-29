Szívszorító tragédia Bükkábrányban: a sztárvilágban is előfordultak horrorbalesetek

Futótűzként söpört végig az országon a hír, hogy szombaton egy frontális karambol Bükkábránynál két gyermek és két felnőtt életét követelte, míg egy harmadik gyermeket és felnőttet életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba. Azonban nem sokkal később a kisgyermek szervezete is feladta a küzdelmet, így most már csak egy túlélője van a balesetnek, akit továbbra is kórházban kezelnek. A történtek természetesen mindenkit megráztak, de ahogy a múlt példája mutatja, sajnos egy ilyen horrorbaleset sem elég ahhoz, hogy ne történjen többé ilyesmi. Mutatjuk melyik sztárok éltek át hasonlót, jóval a bükkábrányi baleset előtt.

A brutális bükkábrányi baleset áldozatainak családjaiért imádkozik az ország (Fotó: Facebook / Juhász Roland)

A bükkábrányi autóbalesethez hasonlóan nagy visszhangot legutóbb Sallai Nóra balesete kapott, ami 2024 szeptemberében történt alsónémedinél, és sajnos tragikus véget ért. A színésznőt és gyermekét életveszélyes állapotban szállították kórházba, ám sajnos a kisfiú nem élte túl a sérüléseit, míg Nóra kómába esett. Az édesanya csak jóval később, amikor magához tért, szerzett tudomást a tragédiáról, ami miatt teljesen össze is omlott.

A bükkábrányi baleset túlélőjének maradandó sérülései is lehetnek

Bár egyelőre nem tudni, hogy ez egyetlen túlélőnek sikerül-e felépülnie a sérüléseiből, de legtöbbször egy ilyen tragédia sem lelkileg, sem pedig fizikailag nem múlik el nyomtalanul. Oszter Alexandra fia idén márciusban szenvedett súlyos balesetet a 2-es főúton, amikor a személyautójuk, amiben négyen ültek, frontálisan ütközött egy kamionnal. Oszter Sándor unokáját, a 16 éves Hunort mentőhelikopterrel szállították kórházba, majd két napig intenzív osztályon küzdöttek az életéért, és bár azóta jobban van, de felépülése lassan halad, és nem tudni, marad-e bármilyen nyoma a történteknek.

Sallai Nóra autóbalesete után mindenki a színésznőért és kisfiáért imádkozott, de a gyermek sajnos nem érte túl a sérüléseit (Fotó: TV2)

Az Edda gitárosa belehalt balesetébe

Sajnos több halálos kimenetelű baleset történt a sztárvilágban is, ugyanis az Edda mindössze 25 éves gitárosa, Kun Péter azaz „Kunos” 1993, július 10-én motorral indult útnak Yamaha motorjával a 7-es főúton, ám úti célját sosem érte el. A zenész motorja egy autónak csapódott az egyik kanyarban, ahol épp megfordulni készült, a járművek brutális ütközése mindössze pillanatok alatt történt, és Péter azonnal, még a helyszínen életét vesztette. A zenekar és frontembere, Pataky Attila máig gyászolja a gitárost.