ByeAlex lemondta a vidéki koncertjét, de egy másikat megtart: a nyíregyházi rajongók kiakadtak

ByeAlex fellépései mellett jelenleg az X-Faktor válogatóit is forgatja, így napi szinten órákon keresztül ül egy helyben, ráadásul mivel sokszor turnéjának állomásai sem Budapest környékén vannak, így az autóban is sok időt tölt. Éppen ezért a zenésznél olyan egészségügyi problémák alakultak ki, amik miatt a messzebb lévő vidéki városokban muszáj lemondania koncerteket. Most a nyíregyháziaknak üzent.

ByeAlex betegsége miatt mondta le a nyíregyházi bulit, amin a rajongók durván felháborodtak (Fotó: MW Bulvár)

ByeAlex Facebook-oldalán jelentette be, hogy az elmúlt időszak pörgése sajnos nem tett jót a fizikai állapotának, így most az orvosai megálljt parancsoltak neki, így le kell mondani a hétvégi koncertjét Nyíregyházán, de feltételezhetően ezt több turnéállomás is követi majd.

Kedves szerelmeim! A hétvégi nyíregyházi koncertet sajnos nem tudom megcsinálni! Az a helyzet, hogy az utóbbi hónapokban nem igazán figyeltem a fizikai egészségemre, és a folyamatos turnézás, kilométerek seggelése, forgatások, és egyéb terhelések következtében eléggé fájdalmassá vált a hosszútávú ülés

– kezdte bejegyzését.

„Ezért, orvosi javaslatra, és a testem jelzései miatt is, nem tudom teljesíteni szombaton az X-Faktor forgatásom mellett a nyíregyházi oda-vissza utazós bulinkat; mert sajnos fizikailag nem bírná most a testem ezt a terhelést” – jelentette ki.

ByeAlex nyíregyházi koncertje elmarad, de Tatára elmegy

A zenész a nyíregyháziakkal ellentétben a tataiakat viszont arról biztosította, hogy egy nappal később azt a fellépést végigcsinálja, ami igen sok rajongót kiborított.

„Másnap Tatát bevállalom! Nincs nagy baj, a turné pörög majd tovább, igyekszem regenerálódni, de néha muszáj a testem jelzéseire odafigyelnem, hogy ne legyen később nagyobb a para! Ne haragudjatok szabolcsiak!” – zárta közleményét.

„Ha egy zenész az egyik koncertjén nem lép fel, akkor ne lépjen fel máshol sem azon a héten, mert a szelektálás fontossági sorrendet állít fel” – háborodott fel egy csalódott kommentelő.

Alex, megértem, hogy az egészséged az első, és jobbulást kívánok! Viszont szabolcsiként nagyon csalódott vagyok. Rosszul esik, hogy pont a nyíregyházi koncert marad el, miközben másnap lesz fellépés. Mi maradunk ki, pedig ez az a hely, ahonnan te is származol. Tudod jól, hogy sokan itt nem tudnak csak úgy felutazni a főváros környékére vagy más városokba egy koncert kedvéért. Sokan vártuk ezt az estét, ezért most kicsit igazságtalannak érződik a helyzet

– fogalmazta meg egy másik rajongó.