Két év börtönt kapott csalásért a 47 Ronin rendezője

Két és fél év börtönbüntetésre ítélték hétfőn Carl Rinsch hollywoodi író-rendezőt, miután 11 millió dollárt csalt ki a Netflixtől egy olyan sorozatért, amelyet sosem fejeztek be. Rinschet - akit a legtöbben a 2013-as 47 Roninról ismerhetnek -, decemberben már bűnösnek találták szövetségi elektronikus csalás és más vádak miatt.

Hétfőn két és fél év börtönbüntetésre ítélték Carl Rinsch rendezőt / Fotó: JOHN SCIULLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hétfőn két és fél év börtönbüntetésre ítélték Carl Rinsch rendezőt

Az ügyészek és a tárgyaláson tett vallomások szerint Rinsch a Netflixnek azt állította, 11 millió dollárra van szüksége a Fehér Ló című sorozat befejezéséhez, azonban a pénzt egy személyes számlára irányította át, majd tetemes összegeket költött luxusautókra, órákra, ruhákra és háztartási cikkekre. A rendező és ügyvédei hétfőn a bíróságon a tettét mentális egészségügyi gondokkal és gyógyszerrel kapcsolatos problémákkal magyarázták, hozzátéve, emiatt már kezelésben részesül.

Ez a folyamat arra kényszerített, hogy szembenézzek az egészségemmel, az ítélőképességemmel és az életemmel kapcsolatos kérdésekkel

- mondta el Rinsch, mialatt bocsánatot kért, hozzátéve, nem mérte fel az állapota veszélyét.

A rendező pszichológiai problémáit nem fejtették ki bővebben a bíróságon, és sem ő, sem az ügyvédei sem voltak hajlandók részletezni azokat.

Az ügyészek ezzel szemben azzal érveltek, hogy Rinschnek – aki mintegy 11 millió dollár kártérítéssel tartozik, és a börtönbüntetése letelte után három évig felügyelt szabadlábra helyezést kap –, öt évet kellene börtönben töltenie. David Markewitz ügyész azt is kijelentette, Rinsch indítéka egyszerű kapzsiság volt.

Az ügyészek továbbá elmondták, a Netflix kezdetben körülbelül 44 millió dollárt fizetett Rinschnek a Fehér Ló sorozatért 2018-ban és 2019-ben, majd további 11 millió dollárt adtak 2020-ban, miután a rendező azt állította, több pénzre van szüksége a forgatás befejezéséhez, ezt az összeget azonban egy személyes számlára irányította.

Rinsch Los Angeles környékéről származik, és tinédzserként kezdett rövidfilmeket készíteni. Később reklámokat rendezett, majd Keanu Reeves főszereplésével készítette el a 47 Ronin című filmet, amellyel sikerült felhívnia magára a figyelmet. A tárgyalás után a rendező – akinek szeptemberben kell börtönbe vonulnia, – többeket megölelt azok közül, akik a támogatására érkeztek. Ő és az ügyvédei nem voltak hajlandók nyilatkozni, Daniel McGuinness ügyvéd kivételével, aki azt mondta, örömmel fellebbeznek az ügyben. Az ítélettel kapcsolatban a Netflix nem kívánt megszólalni - írja a CBS News.