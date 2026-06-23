Cooky kitálalt a focivébéről: Megnevezte a titkos favoritot, de a legnagyobb titkot a fiáról árulta el!

A népszerű műsorvezető, Cooky élete jelenleg szinte teljes egészében a labdarúgás körül forog. Nem elég, hogy a nyári világbajnoki láz a képernyők elé szegezi a francia származású sztárt, a családi fészekben is egy igazi jövőbeli bajnok cseperedik. Nagyobbik fia, Kevin elképesztő sikereket ér el a zöld-fehérek között, apukája pedig alig győzi dicsérni szorgalmát. Miközben a legtöbb korabeli kisfiú a szünidőt élvezi, a kis Kevin profikat meghazudtoló elszántsággal készül a jövőre, ami a hazai szakemberek szerint is rendkívül fényesnek ígérkezik.

Cooky fia brillírozik a focipályán (Fotó: Bors)

Cooky nem győzi dicsérni a fia akaraterejét

A híresség őszintén mesélt fia fejlődéséről, de igyekezett hangsúlyozni, hogy a dicséretek mögött kőkemény munka áll.

Nem akarok nagyképű lenni, de Kevin sokszor lett már a klub legjobb játékosa a korosztályában. Szinte kivétel nélkül minden meccsen kezdő. De a legjobb benne, hogy tesz érte

– büszkélkedett a rádiós. Elárulta, hogy a kisfiú az elmúlt egy évben körülbelül 160 edzésen van túl, és soha nem mondta, hogy „apa, nem akarok menni”. Pontosan tudja, hogy nehéz a feladat és hosszú az út, de rendkívül kitartó.

A Fradi reménysége

Bár a Fradinál most minimális nyári szünet van, a tréningek Kevin számára ekkor sem állnak meg. Jelenleg is egyéni edzésekre jár, ilyenkor sem lazsál, a szakértők szerint pedig nagy fantázia van benne. Példaként Cristiano Ronaldót hozta fel Cooky, aki anno edzései után órákig maradt a szabadrúgásokat gyakorolni. A népszerű rádiós elmondta, a legfontosabb, hogy boldog gyerekkora legyen, de a fia akkor a legboldogabb, amikor focizhat.

Elégedett a francia nemzeti tizeneggyel

Francia származása révén a lemezlovas a világbajnokságot is feszült figyelemmel követi, és rendkívül magabiztos a gallok kapcsán: „Nagyon erősek, elég nekik sokszor 15 percet játszani, és rúgnak három gólt. Szenegál borzasztóan kemény ellenfél, mégis három gólt rúgtak nagyon kevés idő leforgása alatt. Mbappé, Barcola, Doué, Olise... félelmetes támadóink vannak” – tette hozzá. Az angolokat nagy riválisnak tartja, Argentínára és a spanyolokra is figyelni kell, a titkos favoritja pedig Marokkó.