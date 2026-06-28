Itt a vége: szakított 13 évvel fiatalabb párjával a Jóbarátok sztárja

Aggasztó hírek érkeztek Courteney Cox párkapcsolatáról. A 62 éves színésznő, akit a legtöbben a Jóbarátok Monicájaként ismerhetnek, 2013 óta randevúzott a 49 éves zenésszel, Johnny McDaiddel, és el is jegyezték egymást, ám nemrég úgy döntöttek, pontot tesznek a kapcsolatukra.

Véget ért Courteney Cox és Johnny McDaid kapcsolata / Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Véget ért Courteney Cox kapcsolata

A bennfentesek elmondása szerint az egykori szerelmespár útjai a múlt hét folyamán váltak el végleg egymástól, a szakítás pedig békés keretek közt történt.

Johnny hihetetlenül nagyra becsüli Courteney-t. Nagyon szoros kapcsolatuk volt, és továbbra is rendkívül közel állnak egymáshoz. Ők ketten nagyszerű barátok, akik törődnek egymással. Ez nem egy csúnya szakítás volt, egyszerűen eljutottak arra a pontra, hogy teljesen különböző életet élnek

- árulta el egy forrás.

A hírek szerint Johnny McDaid jelenleg már egy új kapcsolat korai szakaszában jár, utoljára pedig szeptemberben fotózták le Courtney Cox-szal, amikor részt vettek a US Openen. A párost egyébként egy közös barát, Ed Sheeran mutatta be egymásnak egy partin Los Angelesben, majd 2024-ben a színésznő elárulta, a zenész egyszer már szakított vele, mialatt párterápiára jártak, hogy megmentsék a kapcsolatukat - írja a Mirror.

Elmentünk a terapeutához, hogy a határainkról beszéljünk – arról, hogy mit tudunk és mit nem tudunk elfogadni egymásban, ő pedig szakított velem. Én meg csak ültem ott, hogy mi van? Eljegyeztük egymást, teljesen sokkolt a dolog. Borzasztóan fájt

- idézte fel a történteket a Jóbarátok sztárja, aki a későbbiekben ismét összejött McDaiddel, most azonban nagyon úgy fest, végleg lezárták a viszonyukat.