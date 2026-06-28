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jóbarátok

Itt a vége: szakított 13 évvel fiatalabb párjával a Jóbarátok sztárja

54 perce
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Tíz év után zárták le a kapcsolatukat. Courteney Cox és Johnny McDaid egy közös barát révén ismerkedtek össze, és már el is jegyezték egymást, amikor végül a szakítás mellett döntöttek.
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jóbarátokjohnny mcdaidCourteney Coxszakítás

Aggasztó hírek érkeztek Courteney Cox párkapcsolatáról. A 62 éves színésznő, akit a legtöbben a Jóbarátok Monicájaként ismerhetnek, 2013 óta randevúzott a 49 éves zenésszel, Johnny McDaiddel, és el is jegyezték egymást, ám nemrég úgy döntöttek, pontot tesznek a kapcsolatukra.

US actress Courteney Cox (L) and Irish singer-songwriter Johnny McDaid attend the men's singles final tennis match between Italys Jannik Sinner and Spains Carlos Alcaraz on day fifteen of the US Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 7, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Véget ért Courteney Cox és Johnny McDaid kapcsolata / Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Véget ért Courteney Cox kapcsolata

A bennfentesek elmondása szerint az egykori szerelmespár útjai a múlt hét folyamán váltak el végleg egymástól, a szakítás pedig békés keretek közt történt.

Johnny hihetetlenül nagyra becsüli Courteney-t. Nagyon szoros kapcsolatuk volt, és továbbra is rendkívül közel állnak egymáshoz. Ők ketten nagyszerű barátok, akik törődnek egymással. Ez nem egy csúnya szakítás volt, egyszerűen eljutottak arra a pontra, hogy teljesen különböző életet élnek

- árulta el egy forrás.

A hírek szerint Johnny McDaid jelenleg már egy új kapcsolat korai szakaszában jár, utoljára pedig szeptemberben fotózták le Courtney Cox-szal, amikor részt vettek a US Openen. A párost egyébként egy közös barát, Ed Sheeran mutatta be egymásnak egy partin Los Angelesben, majd 2024-ben a színésznő elárulta, a zenész egyszer már szakított vele, mialatt párterápiára jártak, hogy megmentsék a kapcsolatukat - írja a Mirror.

Elmentünk a terapeutához, hogy a határainkról beszéljünk – arról, hogy mit tudunk és mit nem tudunk elfogadni egymásban, ő pedig szakított velem. Én meg csak ültem ott, hogy mi van? Eljegyeztük egymást, teljesen sokkolt a dolog. Borzasztóan fájt

- idézte fel a történteket a Jóbarátok sztárja, aki a későbbiekben ismét összejött McDaiddel, most azonban nagyon úgy fest, végleg lezárták a viszonyukat.

 

 

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