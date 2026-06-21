Csongrádi Kata: a férje kegyetlen dolgot kért tőle a halála előtt

Nemrég megjegyezték a barátai, hogy szinte csak látogatóba jár haza. Tény, hogy Csongrádi Kata mostanában többet volt külföldön, mint itthon: nemrég jött vissza Amerikából, ahol a legújabb dalának videóklipje készült.

Csongrádi Kata még mindig gyönyörű (Fotó: hot! magazin/archív)

– A sors valóban dobált az elmúlt években – kezdte a hot!-nak nevetve a művésznő. – 2024-ben a bécsi magyar színházban kértek fel a Retro Sláger Show-ra, amit egy ausztrál, kanadai és amerikai turné követett, ahová ősszel visszahívtak. A kinti fellépésekre elvittem magammal a Szédület című dalomat, amire az USA-ban forgattunk egy klipet. Ennek köszönhetően idén februárban csörgött a telefon, és azok a barátaim kerestek, akik részt vettek ennek a klipnek az elkészítésében. Megkérdezték, hogy van-e esetleg új dalom, mert ha igen, akkor annak is segítenek a megvalósításában. Elküldtem neki a Dobál a sors című dalomat, és márciusban már Floridában, a Bahamákon és New Yorkban forgattuk az új klipet.

„Egyre lelketlenebb a világ, amiben élünk”

Mostanában egyre nagyobb tért hódít a retró, és ez a zenében is érezteti a hatását. Valamiféle nosztalgiát érzünk a hetvenes-nyolcvanas és kilencvenes évek kapcsán, amit Kata is alátámaszt.

– Azt érzem, amit nagyon sokan, hogy mivel egyre lelketlenebb a világ, amiben élünk, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy bele tudjunk kapaszkodni olyan zenékbe, amelyek valódi érzésekből fakadnak. Olyan dalokba, amelyek jobban kifejezték az emberek vágyait, és könnyebb volt azonosulni velük. Érzelemhiányos korszakot élünk, így nagy igény van arra, hogy valahogy ellensúlyozzuk ezt az elgépiesedést. A Dobál a sors című dalom kapcsán azonban nemcsak a rajongóktól kapok elismeréseket, hanem a szakmától is. Nemrégiben Geszti Pétertől kaptam egy üzenetet: „Kata, gratulálok! Lehet, hogy a sors dobál, de az emberek szeretnek.”

Csongrádi Kata férje: „Ne sirass, hanem énekelj”

A művésznő, akinek élete nagy szerelme S. Nagy István volt, nemrég ünnepelte a születésnapját. A külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy az élete a mai napig a csillogásról szól, az emlékkoncertek és a hagyaték gondozása csak pozitívumokat rejt magában. Az éremnek azonban két oldala van.