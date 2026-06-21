Csongrádi Kata: a férje kegyetlen dolgot kért tőle a halála előtt

Nemrég megjegyezték a barátai, hogy szinte csak látogatóba jár haza. Tény, hogy Csongrádi Kata mostanában többet volt külföldön, mint itthon: nemrég jött vissza Amerikából, ahol a legújabb dalának videóklipje készült.
– A sors valóban dobált az elmúlt években – kezdte a hot!-nak nevetve a művésznő. – 2024-ben a bécsi magyar színházban kértek fel a Retro Sláger Show-ra, amit egy ausztrál, kanadai és amerikai turné követett, ahová ősszel visszahívtak. A kinti fellépésekre elvittem magammal a Szédület című dalomat, amire az USA-ban forgattunk egy klipet. Ennek köszönhetően idén februárban csörgött a telefon, és azok a barátaim kerestek, akik részt vettek ennek a klipnek az elkészítésében. Megkérdezték, hogy van-e esetleg új dalom, mert ha igen, akkor annak is segítenek a megvalósításában. Elküldtem neki a Dobál a sors című dalomat, és márciusban már Floridában, a Bahamákon és New Yorkban forgattuk az új klipet.
„Egyre lelketlenebb a világ, amiben élünk”
Mostanában egyre nagyobb tért hódít a retró, és ez a zenében is érezteti a hatását. Valamiféle nosztalgiát érzünk a hetvenes-nyolcvanas és kilencvenes évek kapcsán, amit Kata is alátámaszt.
– Azt érzem, amit nagyon sokan, hogy mivel egyre lelketlenebb a világ, amiben élünk, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy bele tudjunk kapaszkodni olyan zenékbe, amelyek valódi érzésekből fakadnak. Olyan dalokba, amelyek jobban kifejezték az emberek vágyait, és könnyebb volt azonosulni velük. Érzelemhiányos korszakot élünk, így nagy igény van arra, hogy valahogy ellensúlyozzuk ezt az elgépiesedést. A Dobál a sors című dalom kapcsán azonban nemcsak a rajongóktól kapok elismeréseket, hanem a szakmától is. Nemrégiben Geszti Pétertől kaptam egy üzenetet: „Kata, gratulálok! Lehet, hogy a sors dobál, de az emberek szeretnek.”
Csongrádi Kata férje: „Ne sirass, hanem énekelj”
A művésznő, akinek élete nagy szerelme S. Nagy István volt, nemrég ünnepelte a születésnapját. A külső szemlélő számára úgy tűnhet, hogy az élete a mai napig a csillogásról szól, az emlékkoncertek és a hagyaték gondozása csak pozitívumokat rejt magában. Az éremnek azonban két oldala van.
– Mielőtt elment, ES kegyetlen dolgot kért: „Ne sirass, hanem énekelj engem, hogy életben tartsd a slágereimet”. Ezt a kívánságát eleinte csak zokogva tudtam teljesíteni. Nagyon sok dal ugyanis belőlünk született, a kettőnk szerelméből: Egy darabot a szívemből, Zene nélkül mit érek én, Virágeső, Hozzám tartozol, Te ott állsz az út végén, Most élsz... A róla szóló életrajzi könyvet, a Slágergyárost is rám bízta, hogy írjam meg. Majdnem belehaltam. Ugyanilyen fájdalmasan nehéz az emlékkoncertek szervezése is. Sebeket tép fel még akkor is, ha dupla telt ház van. Utána hazajövök, és egyedül sírok, pedig ilyenkor pont arra lenne szükségem, hogy valakitől kapjak egy ölelést, egy jó szót. Szeretettel és kávéval működöm… Sajnos mindig mindent teljes szívvel, magas hőfokon égve teszek, és így is élek. S. Nagy is ilyen volt, és ilyen a Millió rózsaszál festője is, aki mindent feláldozó, teljes odaadással szerette a legendás sanzonban megénekelt énekesnőt. Annak ugyanis semmi értelme, hogy valaki félig éljen. Aki félig szeret, az csak félig él....
Hihetetlen hasonlóság
Cher és Kata nem csak külsőleg hasonlítanak egymásra: mindketten aszkéta életmódot élnek, és nagyon sokat böjtölnek. Így tartják formában magukat.