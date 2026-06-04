Sürgősen kórházba kellett szállítani Csuja Imrét

Bár kívülről úgy tűnt, minden rendben van, a történtek nem hagyták nyugodni, ezért később orvosi vizsgálatra jelentkezett. A CT-vizsgálat eredménye azonban mindenkit megdöbbentett: az orvos közölte Csuja Imrével, hogy azonnal kórházba kell mennie – számolt be róla a Bors.

Csuja Imre lábon hordott ki egy agyvérzést

Fotó: MW Bulvár

Csuja Imre élete veszélybe került

A színművészt taxival szállították a Honvédkórházba, ahol kiderült, hogy valójában már napokkal korábban stroke-ot kapott. Később úgy fogalmazott, hogy

gyakorlatilag lábon hordta ki az agyvérzést,

hiszen a diagnózisig tovább dolgozott és színpadra is állt. A történtek nagyon megijesztették, különösen azért, mert attól tartott, hogy a betegség hatással lehet a memóriájára és a tanulási képességeire. Szerencsére az agyvérzés nem érintette sem a mozgás-, sem a beszédközpontját, így maradandó károsodás nélkül felépült.

Tíz napot töltött kórházban, majd visszatérhetett a munkájához.

A történetet nemrég Hevesi Tamás podcastjében idézte fel, ahol őszintén mesélt élete egyik legnehezebb időszakáról. Nem sokkal visszavonulásának bejelentése után ezzel az emlékkel is betekintést engedett pályafutása legnagyobb megpróbáltatásai közé.