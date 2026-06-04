Sürgősen kórházba kellett szállítani Csuja Imrét

Bár kívülről úgy tűnt, minden rendben van, a történtek nem hagyták nyugodni, ezért később orvosi vizsgálatra jelentkezett. A CT-vizsgálat eredménye azonban mindenkit megdöbbentett: az orvos közölte Csuja Imrével, hogy azonnal kórházba kell mennie – számolt be róla a Bors.
Csuja Imre élete veszélybe került
A színművészt taxival szállították a Honvédkórházba, ahol kiderült, hogy valójában már napokkal korábban stroke-ot kapott. Később úgy fogalmazott, hogy
gyakorlatilag lábon hordta ki az agyvérzést,
hiszen a diagnózisig tovább dolgozott és színpadra is állt. A történtek nagyon megijesztették, különösen azért, mert attól tartott, hogy a betegség hatással lehet a memóriájára és a tanulási képességeire. Szerencsére az agyvérzés nem érintette sem a mozgás-, sem a beszédközpontját, így maradandó károsodás nélkül felépült.
Tíz napot töltött kórházban, majd visszatérhetett a munkájához.
A történetet nemrég Hevesi Tamás podcastjében idézte fel, ahol őszintén mesélt élete egyik legnehezebb időszakáról. Nem sokkal visszavonulásának bejelentése után ezzel az emlékkel is betekintést engedett pályafutása legnagyobb megpróbáltatásai közé.
Csuja Imre nem lép többet színpadra
Csuja Imre hamarosan végleg elköszön a színházi közönségtől: az Örkény Színház közlése szerint utolsó fellépésére június 3-án került sor a Kertész utcai Shaxpeare-mosó című előadásban. A Jászai Mari-díjas színművész már korábban jelezte, hogy nem vállal új szerepeket, most pedig lezárul több mint négy évtizedes színpadi pályafutása.
"Izirájder, öcsém!” – Csuja Imre ismét felült a legendás Babettára
Különleges meglepetés várta az Üvegtigris rajongóit: Csuja Imre ismét felült a legendás Babettára, amelyet lelkes rajongók építettek újjá az ikonikus filmes jármű mintájára. A színész egy próbakört is tett a motorral, miközben nosztalgikus történeteket mesélt az Üvegtigris forgatásáról és felidézte a kultikus „Izirájder, öcsém!” korszakát. A videó sokak számára újra életre keltette a magyar filmtörténet egyik legismertebb jelenetét.