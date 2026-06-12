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T. Danny

Új részletek szivárogtak ki T. Danny állapotáról

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Egyre több részlet derül ki az énekes közelgő beavatkozásáról, amely nem egyszerű esztétikai műtét lesz. A szakértő szerint T. Danny esetében egy összetett rekonstrukciós folyamatról van szó.
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T. Dannyorrműtétplasztikai sebész

Egyre több részlet lát napvilágot T. Danny állapotáról és közelgő orrműtétjéről, miután az énekes maga is beszélt arról, hogy rekonstrukciós beavatkozás vár rá. Az ügy nemcsak a rajongókat, hanem a szakmai köröket is foglalkoztatja, hiszen nem klasszikus esztétikai műtétről, hanem összetett helyreállításról van szó. A történet hátteréről plasztikai sebész is megszólalt, aki a folyamat lehetséges orvosi oldalát is értelmezte – írja a Bors.

Egyre több részlet lát napvilágot T. Danny közelgő orrműtétjéről
Egyre több részlet lát napvilágot T. Danny közelgő orrműtétjéről
Fotó: hot! magazin/Szabolcs László

Új anatómiai struktúra épülhet fel T. Danny orrműtétje során

Az énekes az elmúlt időszakban nyíltan beszélt életének nehéz szakaszáról is, amelyet a „A maszk mögött” című dokumentumsorozatban vállalt fel. Ebben azt is elmondta, hogy korábbi szerhasználata súlyos következményekkel járt, többek között az orrát érintő fizikai károsodással, amely miatt maszkot kezdett viselni. Később megerősítette: orrműtét előtt áll, amelyet reményei szerint még idén elvégezhetnek, bár pontos időpontot egyelőre nem tudni.

A beavatkozás kapcsán szakértő is megszólalt. Dr. Kárász Tamás plasztikai sebész és fül-orr-gégész szakorvos szerint T. Danny esetében nem esztétikai orrplasztikáról, hanem rekonstrukciós műtétről van szó, amely sokkal összetettebb eljárás. 

Ilyenkor nem egy meglévő, ép anatómiai formát alakítanak át, hanem hiányzó vagy súlyosan károsodott részeket építenek újra, akár saját szövetek – például porc – felhasználásával.

A szakember szerint az ilyen beavatkozások célja nem a „szépítés”, hanem a funkció és a szerkezet helyreállítása, amely sokszor hosszabb, több lépcsős folyamat. A rekonstrukció során akár teljesen új anatómiai struktúra is kialakulhat, hogy az érintett terület ismét megfelelően működjön. 

T. Danny korábban maga is utalt arra, hogy a beavatkozás után az orra már nem lesz teljesen olyan, mint korábban, számára azonban jelenleg a gyógyulás és a mindennapi életbe való visszatérés a legfontosabb cél.

Ennyit keresett tavaly a drogbotrányba keveredett T. Danny

Több mint 162 millió forinttal kevesebb bevétel folyt be T. Danny cégéhez. T. Danny vagyona ennek ellenére továbbra is erős lábakon állhat.

 

Valami nem stimmel T. Dannyvel – furcsa dolgot szúrtak ki a rajongók

Amennyire rövid volt kettőjük kapcsolata, annál nagyobb port kavart a szakításuk. T. Danny a mai napig nehezen dolgozza fel, hogy már nincs együtt Enikővel, aki új zenéiben is megjelenik.

 

 

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