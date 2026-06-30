Most kiderült: ez okozta A kör sztárjának halálát

Tragikusan fiatalon vesztette életét Daveigh Chase, aki annak idején a klasszikus horror, A kör Samara Morganjaként vált ismertté. A színésznő pár héttel ezelőtt, 35 éves korában hunyt el: a család akkori közlése szerint agyhártyagyulladás szövődményei okozták a halálát, azonban a nemrég nyilvánosságra hozott hivatalos igazságügyi orvosszakértői jelentés szerint a tragédia hátterében az AIDS állt.

Kiderült, mi okozta Daveigh Chase halálát / Fotó: FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kiderült, mi okozta Daveigh Chase halálát

A Los Angeles megyei orvosszakértő szerint Chase azután hunyt el, hogy hosszas küzdelmet folytatott a betegséggel, amely a HIV előrehaladott stádiuma, egy olyan kór, amely megtámadja a szervezet immunrendszerét, és sebezhetőbbé teszi a jövőbeni betegségekkel szemben. Emellett azt is megállapították, hogy a krónikus szerhasználat – beleértve többféle drog ismételt használatát -, is szerepet játszott a tragédiában.

A sztár partnere, Roy Hernandez - mialatt megerősítette a színésznő halálát -, korábban elárulta, Chase komoly egészségügyi küzdelmet folytatott, és számos betegségben szenvedett. Ezek közé tartozott a potenciálisan halálos agyhártyagyulladás, a szepszis és egy vérfertőzés is - írja a Daily Star.

Daveigh Chase 2002-ben vált híressé, miután eljátszotta a bosszúálló szellem, Samara szerepét A kör című filmben. Később más sikersorozatokban és filmekben is szerepelt, többek közt a kultikus Donnie Darko című filmben, valamint a Disney-klasszikusban, a Lilo és Stitchben ő szinkronizálta Lilót. Az élete azonban később hanyatlásnak indult: 2013-ban maga mögött hagyta a reflektorfényt, majd többször is letartóztatták, lopás és kábítószer-birtoklás vádjával, a halála előtt pedig a párjával együtt hajléktalanként élt.