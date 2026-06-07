Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

Dér Heni egy dögös, edzős fotót tett közzé a közösségi oldalán, de a posztból pillanatok alatt kommentháború lett. A Bors megírta, hogy az énekesnő valószínűleg a kisportolt alakját szerette volna megmutatni, a követők azonban egészen más részletre figyeltek fel.

Dér Heni Fotó: MW Bulvár

A rajongók egy része szerint Dér Heni arca látványosan megváltozott a korábbi plasztikai műtétje óta. Többen azt írták, hogy elsőre fel sem ismerték az énekesnőt, mások pedig ennél is keményebben fogalmaztak a friss kép alatt.

Kemény kommenteket kapott az énekesnő

A Bors szerint a fotó alatt több durva hozzászólás is megjelent. Volt, aki azt írta, mintha Dér Heni már nem is önmaga lenne, más pedig azt kifogásolta, hogy szerinte az énekesnő arca természetellenes lett.

Dér Heni megszólalt a műtét után: hosszú lesz a felépülés

Az énekesnő őszintén beszélt a közelmúltban elvégzett plasztikai beavatkozásáról, amelyen februárban esett át. Dér Heni egy úgynevezett deep plane faceliftet vállalt, hangsúlyozva: nem a drasztikus átalakulás volt a célja, hanem a természetes megjelenés megőrzése.

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