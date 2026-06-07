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Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

énekesnő

Ártatlan fotót posztolt Dér Heni, hatalmas botrány lett belőle

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Egy ártatlannak tűnő edzős fotó miatt kemény kommentháború indult az énekesnő oldalán. Dér Heni friss posztja alatt sokan már nem az alakját, hanem a korábbi plasztikai műtétje után megváltozott arcát kezdték el vitatni.
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énekesnőmagyar énekesnőplasztikai műtétDér Heni

Dér Heni egy dögös, edzős fotót tett közzé a közösségi oldalán, de a posztból pillanatok alatt kommentháború lett. A Bors megírta, hogy az énekesnő valószínűleg a kisportolt alakját szerette volna megmutatni, a követők azonban egészen más részletre figyeltek fel.

Dér Heni
Dér Heni Fotó: MW Bulvár

A rajongók egy része szerint Dér Heni arca látványosan megváltozott a korábbi plasztikai műtétje óta. Többen azt írták, hogy elsőre fel sem ismerték az énekesnőt, mások pedig ennél is keményebben fogalmaztak a friss kép alatt.

Kemény kommenteket kapott az énekesnő

A Bors szerint a fotó alatt több durva hozzászólás is megjelent. Volt, aki azt írta, mintha Dér Heni már nem is önmaga lenne, más pedig azt kifogásolta, hogy szerinte az énekesnő arca természetellenes lett.

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Az énekesnő őszintén beszélt a közelmúltban elvégzett plasztikai beavatkozásáról, amelyen februárban esett át. Dér Heni egy úgynevezett deep plane faceliftet vállalt, hangsúlyozva: nem a drasztikus átalakulás volt a célja, hanem a természetes megjelenés megőrzése.

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