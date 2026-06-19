Nem bírta tovább tartani magát DJ Dominique: Nyilvánosan érzékenyült el a népszerű sztár

Beindult a nyári szezon, és Várkonyi Attila, azaz DJ Dominique naptára majdnem teljesen megtelt. Az ország közkedvelt retró királya őszintén mesélt arról, hogyan mossa össze a generációs határokat a színpadon, és milyen érzelmes pillanatokat élt át kislánya óvodai ballagásán, ahol még ő maga is könnyekig hatódott. Bár a külvilág számára az élete csupa csillogás, külföldi turnék és telt házas koncertek sorozata, a zenész kendőzetlenül vallott a siker mögötti kőkemény munkáról, a szakmát érintő súlyos függőségekről és arról a bizonyos jéghegyről, aminek csak a csúcsa látszik a felszínen. Dominique teljesen tiszta, káros szenvedélyektől mentes életet él, így hálával a szívében diktálja azt a brutális iramot, amellyel idén nyáron a Budapest Parkot és a Plázst is beveszi.

DJ Dominique Fergeteg Party-ja idén is óriásit szólhat (Fotó: Bors)

DJ Dominique koncertjei még mindig telt házasak

A nosztalgiahullám jelenleg is tarol a hazai piacon, ami a lemezlovas szerint nem a véletlen műve: „Minden várakozásomat felülmúló mennyiségben és minőségben jönnek a rendezvények. Ez a retró és a modernség közötti út, amin én járok: sok dalt újrahangszerelve, újraénekelve az eredeti előadókkal játszom, és ezt ugyanúgy elfogadja a huszonéves korosztály is, meg a negyven pluszosok is” – mesélte lelkesen a zenész. Hozzátette, hogy a ValMar és Szikora Robi által elindított hullám még csak most fog a csúcsra jutni, mert az emberek vágynak az ismerős dallamokra: „A szíve mélyén mindenki vágyik arra, hogy összekapaszkodjon, hogy énekeljen, hogy ismerje a dalokat.”

Generációk találkozása a színpadon és az óvodában

A legmelegebb hónapok igazi zenei csemegéket tartogatnak, a DJ ugyanis Csepregi Évával és Heatlie Dáviddal áll színpadra: „A két legnagyobb szabadtéri helyen leszünk együtt Magyarországon, a Parkban és a Plázson. Ez egy régi barátság és régi szakmai kapcsolat is. Amit a Neoton képvisel, az tényleg klasszikusan három-négy generációnak szól, már az unokák is ott vannak az első sorokban, és éneklik a dalokat” – magyarázta Dominique. Nemrég azonban egy sokkal személyesebb eseményen kellett helytállnia, hiszen kislánya óvodai ballagásán zenélt, aki már nagyon várja az iskolát:

Olyan megható volt, még én is megkönnyeztem ezt a ballagást, mindenki sírt, az anyukák is. Döbbenetes, hogy ezek a pici, pöttöm gyerekek ismerik a Neotont, Rózsit, a klasszikus Hungáriát, azokat az előadókat, akik a nagyszüleiknek, dédszüleiknek a korosztálya

– érzékenyült el a büszke édesapa. Úgy véli, a jó popzene lényege pontosan az, hogy vidámságot, mosolyt hozzon, és könnyen megjegyezhető legyen.