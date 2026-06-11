Megható, milyen álmokat dédelget Benji, a ritka betegséggel élő kisfiú

A Duchenne-szindróma egy ritka, genetikai eredetű izombetegség, amellyel az ötéves Benji is együtt él. A budapesti kisfiúnál csecsemőkorban derült fény a súlyos kórképre, amely fokozatosan gyengíti az izmokat – számolt be róla a Bors.

A Duchenne-szindróma ellenére Benji tudós pályáról álmodik – Képünk illusztráció

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A család számára a diagnózis komoly megpróbáltatást jelentett, ám Benji azóta is vidám és rendkívül kíváncsi gyermek maradt. Különösen a természettudományok érdeklik, kedvenc témái közé tartozik a kémia és a világűr.

Édesanyja szerint fia szokatlanul nagy érdeklődést mutat a tudományok iránt.

Iszonyatosan érdeklik kiskora óta a tudományok, de olyan szinten, hogy órákig kell neki olvasni tudományos könyveket. Legkedvesebb területe a kémia, az atomokat szereti nagyon. Ezen kívül az űrt szereti nagyon, az űrkutatással kapcsolatos témákat

– fogalmazott az édesanya.

Világszerte keresik a Duchenne-szindróma gyógymódját

A Duchenne-szindrómára jelenleg nincs végleges gyógymód, ugyanakkor világszerte folynak kutatások és fejlesztések a betegség kezelésére. Benji családja abban bízik, hogy a rendelkezésre álló terápiák és a jövőbeli orvosi eredmények segíthetnek abban, hogy a kisfiú minél teljesebb életet élhessen, és megvalósíthassa álmait.

A kisfiú gyógyulását a Fuss Benji Fuss oldalon keresztül támogathatja.

A betegség lefolyását lassító kezelések jelenthetik jelenleg a legnagyobb reményt az érintettek számára. Benji szülei ezért mindent megtesznek azért, hogy fiuk a lehető legjobb esélyekkel nézhessen a jövőbe.

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