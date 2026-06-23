Pokoli napokon van túl Dudás Miki özvegye – Szívszaggató sorokkal üzent

Pokoli nehéz napokon van túl Szigligeti Ivett. Az édesanyának idén először kellett megélnie az apák napját, valamint a megismerkedésük évfordulóját szeretett férje, a januárban elhunyt Dudás Miki nélkül.

Szigligeti Ivett megható sorokkal üzent Dudás Mikinek (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki halála nagyon megviselte Ivettet

Az elmúlt napok különösen fájdalmasak voltak számára. Az egyik az édesapákról szólt, a másik pedig egy olyan emléket idézett fel, amely örökre megváltoztatta az életét: tizenkét évvel ezelőtt ezen a napon találkozott először Mikivel.

Ivett a közösségi oldalán őszinte, szívszorító sorokkal emlékezett meg a különleges évfordulóról, amelyet ide kattintva nézhetsz meg. Mint írta, sokan úgy fogalmaznának, hogy most lennének együtt tizenkét éve, ő azonban másként látja. Számára a szerelem nem ért véget, ezért ő úgy véli, 12 éve együtt vannak, csak most már másképpen.

Az édesanya nem próbálta elrejteni a fájdalmát. Bevallotta, hogy rendkívül nehezen élte meg ezt a napot, bár azt is hozzátette: nincs olyan nap, sőt talán olyan pillanat sem, amikor ne jutna eszébe a férje. A hiány állandó, de ugyanilyen állandó a szeretet is, amelyet Dudás Miki iránt érez.

Két közös gyermekük született (Fotó: Szigligeti Ivett/Instagram)

Szigligeti Ivett és Dudás Miki 12 éve ismerkedtek meg

Ivett hálával gondol vissza az együtt töltött évekre, az emlékekre, a közösen átélt örömökre és nehézségekre. Posztjában megköszönte azt a tizenkét évet, amelyet együtt kaptak az élettől, végül pedig boldog évfordulót kívánt annak az embernek, aki már nincs mellette, mégis örökre vele marad. A megható sorok mellé Ivett egy régi közös fotót is megosztott. A képen önfeledten, boldogan ölelik egymást, mintha az idő egyetlen pillanatra megállt volna körülöttük. Egy olyan pillanat ez, amelyet Ivett a szívébe zárt. És onnan már sem az idő, sem a veszteség, sem a fájdalom nem tudja kitörölni.

Ivett fájdalmára Dudás Miki már nem fogja meg a kezét, nem ölelheti át, és nem ünnepelhetik együtt az évfordulójukat. De a közös történetük nem szakadt meg januárban. Csak most már – ahogy ő fogalmazott – egészen másképp folytatódik.