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Duran Duran

Duran Duran koncert: 10 titok, melyek még a legnagyobb rajongókat is meglephetik – Galéria

19 perce
Olvasási idő: 9 perc
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A hőségriadó sem tudta eltántorítani a legendás brit együttes rajongóit attól, hogy végigtombolják a (ma már nem is annyira) srácok budapesti koncertjét. A Duran Duran sokunk fiatalságát idézi, de zenéjük a fiatalabb rajongók számára is bőven tartogatnak zenei csemegét. A Papp László Budapest sportarénában tartott buli ezt meg is mutatta. Mi pedig megsúgunk pár titkot, melyek talán a legelvetemültebb rajongók számára sem mind ismertek.
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Duran DuranBudapestPapp László Budapest Sportarénatitokkoncert

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint négy évtizeden át képes volt folyamatosan megújulni, miközben végig megőrizte saját, könnyen felismerhető stílusát. A Duran Duran pontosan ilyen. Az 1980-as évek újhullámos popforradalmának egyik legismertebb bandája olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Hungry Like the Wolf, a Rio, a Girls on Film, az Ordinary World vagy a James Bond-filmhez készült A View to a Kill. A világszerte több mint 100 millió lemezt értékesítő brit együttes generációk kedvence lett, miközben kétszeres Grammy-díjas, kétszeres Brit Award-győztes, valamint a Rock and Roll Hall of Fame tagja is lett a formáció. A magyar rajongók számára különösen nagy esemény, hogy Budapesten 14 év után volt Duran Duran koncert vasárnap este.  A Papp László Budapest Sportarénában a legnagyobb klasszikusok mellett újabb dalaik is felcsendültek. Ennek apropóján összegyűjtöttünk tíz olyan meglepő történetet és kevéssé ismert titkot a zenekarról, amelyeket még sok régi rajongó sem biztos, hogy ismer.

Duran Duran
A Duran Duran világszerte több mint 100 millió lemezt adott el 

Egy birminghami klubban dolgoztak a Duran Duran tagjai

1. A Duran Duran nevét egy James Bond-szerű sci-fi gonoszról kapták

A zenekar nevét nem egy személyről vagy földrajzi helyről választották. A kultikus Barbarella című film főgonosza, Dr. Durand Durand inspirálta őket. A filmet a BBC sugározta, és másnap már megszületett az együttes neve.  

2. Simon Le Bon rózsaszín leopárdmintás nadrágban ment a meghallgatásra

A legendás énekes első próbájára egy extravagáns rózsaszín leopárdmintás nadrágban érkezett. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy magával vitt egy füzetet, tele saját versekkel. Ezek közül több később Duran Duran-slágerré vált, köztük a The Chauffeur szövege is.  

3. A zenekar tagjai kidobók, DJ-k és pultosok voltak ugyanabban a klubban

Mielőtt világsztárok lettek volna, a birminghami Rum Runner klub alkalmazottai voltak. John Taylor ajtónállóként dolgozott, Nick Rhodes DJ-zett, Roger Taylor pedig kisegítőként dolgozott. A klub tulajdonosai lettek később a menedzsereik.  

Duran Duran 1981
1981-ben a Duran Duran berobbant a világ zenei élvonalába (Fotó: Fin Costello / GettyImages/Redferns)

Akár tragédiával is végződhetet volna a verseny...

4. Nick Rhodes valójában nem is Nick Rhodes

A billentyűs eredeti neve Nicholas Bates. A művésznevét egy interjú előtt találta ki szinte a helyszínen, mert úgy érezte, jobban illik a zenekar futurisztikus imázsához.  

5. Simon Le Bon kis híján meghalt egy vitorlásversenyen

1985-ben a Fastnet Race során Simon Le Bon hajója felborult, és a legénység közel 40 percig a hajótest alatt rekedt, mire sikerült kimenteni őket. A baleset világszenzáció lett.  

6. Andy Taylor kétszer is kilépett a zenekarból

A gitáros nem egyszer, hanem kétszer hagyta ott a Duran Durant. Az első alkalommal 1986-ban, majd az eredeti felállás 2001-es visszatérése után ismét távozott 2006-ban, művészi nézeteltérések miatt.  

Duran Duran 2025
A Duran Duran napjainkban és az élvonalat képviseli (Fotó: Domenico Cippitelli / Nortffoto/LPS via ZUMA Press Wire)

Súlyos betegség...

7. A világ egyik első zenekara volt, amely filmet készített a videóklipjeiből

A Rio, a Hungry Like the Wolf vagy a Save a Prayer klipjeit egzotikus helyszíneken, Srí Lankán és az Antillákon forgatták, amikor ez még rendkívül szokatlanul drága vállalkozásnak számított. Ezek a kisfilmek nagyban hozzájárultak az MTV sikeréhez is.  

8. Egy időben két külön zenekarra szakadtak

1985-ben a tagok két külön projektet indítottak. Simon Le Bon, Nick Rhodes és Roger Taylor megalapították az Arcadia együttest, míg John Taylor és Andy Taylor létrehozták a The Power Station nevű szupergroupot Robert Palmerrel.  

9. A zenekar egyik legnagyobb slágere egy súlyos személyes válság után született

Az Ordinary World című dal John Taylor közeli barátjának halála és a zenekar nehéz időszaka után készült. A dal mentette meg a Duran Duran karrierjét az 1990-es évek elején, amikor már sokan leírták őket.  

10. Andy Taylor évekig titkolta a rákbetegségét

A gitáros csak 2022-ben, a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ünnepségén hozta nyilvánosságra, hogy negyedik stádiumú prosztatarákkal küzd. Betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen, Simon Le Bon olvasta fel a levelét.  

Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Duran Duran koncert Budapest 2026.06.28
Galéria: Fergeteges Duran Duran koncert Budapesten
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Fergeteges Duran Duran koncert Budapesten

 

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