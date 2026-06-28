Duran Duran koncert: 10 titok, melyek még a legnagyobb rajongókat is meglephetik – Galéria

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint négy évtizeden át képes volt folyamatosan megújulni, miközben végig megőrizte saját, könnyen felismerhető stílusát. A Duran Duran pontosan ilyen. Az 1980-as évek újhullámos popforradalmának egyik legismertebb bandája olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Hungry Like the Wolf, a Rio, a Girls on Film, az Ordinary World vagy a James Bond-filmhez készült A View to a Kill. A világszerte több mint 100 millió lemezt értékesítő brit együttes generációk kedvence lett, miközben kétszeres Grammy-díjas, kétszeres Brit Award-győztes, valamint a Rock and Roll Hall of Fame tagja is lett a formáció. A magyar rajongók számára különösen nagy esemény, hogy Budapesten 14 év után volt Duran Duran koncert vasárnap este. A Papp László Budapest Sportarénában a legnagyobb klasszikusok mellett újabb dalaik is felcsendültek. Ennek apropóján összegyűjtöttünk tíz olyan meglepő történetet és kevéssé ismert titkot a zenekarról, amelyeket még sok régi rajongó sem biztos, hogy ismer.
Egy birminghami klubban dolgoztak a Duran Duran tagjai
1. A Duran Duran nevét egy James Bond-szerű sci-fi gonoszról kapták
A zenekar nevét nem egy személyről vagy földrajzi helyről választották. A kultikus Barbarella című film főgonosza, Dr. Durand Durand inspirálta őket. A filmet a BBC sugározta, és másnap már megszületett az együttes neve.
2. Simon Le Bon rózsaszín leopárdmintás nadrágban ment a meghallgatásra
A legendás énekes első próbájára egy extravagáns rózsaszín leopárdmintás nadrágban érkezett. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy magával vitt egy füzetet, tele saját versekkel. Ezek közül több később Duran Duran-slágerré vált, köztük a The Chauffeur szövege is.
3. A zenekar tagjai kidobók, DJ-k és pultosok voltak ugyanabban a klubban
Mielőtt világsztárok lettek volna, a birminghami Rum Runner klub alkalmazottai voltak. John Taylor ajtónállóként dolgozott, Nick Rhodes DJ-zett, Roger Taylor pedig kisegítőként dolgozott. A klub tulajdonosai lettek később a menedzsereik.
Akár tragédiával is végződhetet volna a verseny...
4. Nick Rhodes valójában nem is Nick Rhodes
A billentyűs eredeti neve Nicholas Bates. A művésznevét egy interjú előtt találta ki szinte a helyszínen, mert úgy érezte, jobban illik a zenekar futurisztikus imázsához.
5. Simon Le Bon kis híján meghalt egy vitorlásversenyen
1985-ben a Fastnet Race során Simon Le Bon hajója felborult, és a legénység közel 40 percig a hajótest alatt rekedt, mire sikerült kimenteni őket. A baleset világszenzáció lett.
6. Andy Taylor kétszer is kilépett a zenekarból
A gitáros nem egyszer, hanem kétszer hagyta ott a Duran Durant. Az első alkalommal 1986-ban, majd az eredeti felállás 2001-es visszatérése után ismét távozott 2006-ban, művészi nézeteltérések miatt.
Súlyos betegség...
7. A világ egyik első zenekara volt, amely filmet készített a videóklipjeiből
A Rio, a Hungry Like the Wolf vagy a Save a Prayer klipjeit egzotikus helyszíneken, Srí Lankán és az Antillákon forgatták, amikor ez még rendkívül szokatlanul drága vállalkozásnak számított. Ezek a kisfilmek nagyban hozzájárultak az MTV sikeréhez is.
8. Egy időben két külön zenekarra szakadtak
1985-ben a tagok két külön projektet indítottak. Simon Le Bon, Nick Rhodes és Roger Taylor megalapították az Arcadia együttest, míg John Taylor és Andy Taylor létrehozták a The Power Station nevű szupergroupot Robert Palmerrel.
9. A zenekar egyik legnagyobb slágere egy súlyos személyes válság után született
Az Ordinary World című dal John Taylor közeli barátjának halála és a zenekar nehéz időszaka után készült. A dal mentette meg a Duran Duran karrierjét az 1990-es évek elején, amikor már sokan leírták őket.
10. Andy Taylor évekig titkolta a rákbetegségét
A gitáros csak 2022-ben, a Rock and Roll Hall of Fame beiktatási ünnepségén hozta nyilvánosságra, hogy negyedik stádiumú prosztatarákkal küzd. Betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az eseményen, Simon Le Bon olvasta fel a levelét.