Duran Duran koncert: 10 titok, melyek még a legnagyobb rajongókat is meglephetik – Galéria

Kevés zenekar mondhatja el magáról, hogy több mint négy évtizeden át képes volt folyamatosan megújulni, miközben végig megőrizte saját, könnyen felismerhető stílusát. A Duran Duran pontosan ilyen. Az 1980-as évek újhullámos popforradalmának egyik legismertebb bandája olyan slágerekkel írta be magát a zenetörténelembe, mint a Hungry Like the Wolf, a Rio, a Girls on Film, az Ordinary World vagy a James Bond-filmhez készült A View to a Kill. A világszerte több mint 100 millió lemezt értékesítő brit együttes generációk kedvence lett, miközben kétszeres Grammy-díjas, kétszeres Brit Award-győztes, valamint a Rock and Roll Hall of Fame tagja is lett a formáció. A magyar rajongók számára különösen nagy esemény, hogy Budapesten 14 év után volt Duran Duran koncert vasárnap este. A Papp László Budapest Sportarénában a legnagyobb klasszikusok mellett újabb dalaik is felcsendültek. Ennek apropóján összegyűjtöttünk tíz olyan meglepő történetet és kevéssé ismert titkot a zenekarról, amelyeket még sok régi rajongó sem biztos, hogy ismer.

A Duran Duran világszerte több mint 100 millió lemezt adott el

Egy birminghami klubban dolgoztak a Duran Duran tagjai

1. A Duran Duran nevét egy James Bond-szerű sci-fi gonoszról kapták

A zenekar nevét nem egy személyről vagy földrajzi helyről választották. A kultikus Barbarella című film főgonosza, Dr. Durand Durand inspirálta őket. A filmet a BBC sugározta, és másnap már megszületett az együttes neve.

2. Simon Le Bon rózsaszín leopárdmintás nadrágban ment a meghallgatásra

A legendás énekes első próbájára egy extravagáns rózsaszín leopárdmintás nadrágban érkezett. Ennél is fontosabb volt azonban, hogy magával vitt egy füzetet, tele saját versekkel. Ezek közül több később Duran Duran-slágerré vált, köztük a The Chauffeur szövege is.

3. A zenekar tagjai kidobók, DJ-k és pultosok voltak ugyanabban a klubban

Mielőtt világsztárok lettek volna, a birminghami Rum Runner klub alkalmazottai voltak. John Taylor ajtónállóként dolgozott, Nick Rhodes DJ-zett, Roger Taylor pedig kisegítőként dolgozott. A klub tulajdonosai lettek később a menedzsereik.