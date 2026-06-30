Tragikus hír érkezett: 64 éves korában elhunyt a Doctor Who legendája

A családja osztotta meg a lesújtó hír, hogy 64 éves korában elhunyt a Doctor Who szerzője és szerkesztője, Justin Richards. Az író június 28-án, békésen halt meg egy idősek otthonában Warwickshire-ben, miután az elmúlt tíz évben korai frontotemporális demenciában szenvedett.

Elhunyt a Doctor Who legendás szerzője / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

Elhunyt a Doctor Who legendás szerzője

Justin Richards a Doctor Who szépirodalmi és ismeretterjesztő műveinek egyik legtermékenyebb és legelismertebb szerzője volt az 1990-es évek elejétől egészen a közelmúltig. A hatalmas, több sorozatot felölelő Doctor Who regénygyűjteménye olyan műveket tartalmaz, mint a Theatre of War, a System Shock, a Dreams of Empire, a Time Zero, a Grave Matter, az Clockwise Man, a Martha in the Mirror és a Code of the Krillitanes.

A szerző kreatív munkássága hangoskönyvekre, televíziós műsorokra, színházi előadásokra és szerkesztett novelláskötetekre is kiterjedt. Műszaki íróként is dolgozott, illetve létrehozott és felügyelt egy médiakiadványt.

Számos projektemnél volt a szerkesztőm: tehetséges, vicces és nagylelkű ember volt, aki éleslátó változtatásaival és okos javaslataival hatalmas mértékben javított az írásaimon. Nagyon fog hiányozni

- tisztelgett az elhunyt előtt Mike Tucker író és effekt tervező, mialatt a közösségi médiában is számtalan rajongó emlékezett meg róla.

Justin Richardsot a felesége, Alison, a fiai, Julian és Christian, valamint az édesanyja és a testvérei gyászolják - írja a Daily Star.