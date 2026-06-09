Váratlan tragédia: elhunyt a The Voice fiatal énekesnője

A rajongók már hónapok óta nem hallottak a koreai énekesnőről, ami csak tovább fokozta a találgatásokat. Kim Yoon-Seol 2020-ban a The Voice Korea színpadán tűnt fel, ahol sokak figyelmét felkeltette – számolt be róla a Bors.
Az énekesnő pályafutása és televíziós szereplései
A tehetségkutatók után az I Can See Your Voice hetedik évadában és a Sing Again című műsorban is látható volt. Pályája már egészen fiatalon elindult, 2013-ban adta ki Man and Woman című kislemezét.
Egy közeli ismerőse a közösségi médiában búcsúzott tőle, szívszorító sorokkal emlékezve rá:
Seol a mennybe ment.
A hírek szerint az énekesnőt már el is temették, a búcsúztatás csendben zajlott. A halál pontos oka egyelőre nem ismert, a tragédia sokkolta a rajongókat és a szakmát egyaránt. A történtek nyomán sokan emlékeznek vissza a fiatal tehetség rövid, de figyelemre méltó karrierjére.
Meghalt a magyar nótakirálynő
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