Váratlan tragédia: elhunyt a The Voice fiatal énekesnője

A rajongók már hónapok óta nem hallottak a koreai énekesnőről, ami csak tovább fokozta a találgatásokat. Kim Yoon-Seol 2020-ban a The Voice Korea színpadán tűnt fel, ahol sokak figyelmét felkeltette – számolt be róla a Bors.

Meghalt a The Voice koreai énekesnője

Fotó: Unsplash

Az énekesnő pályafutása és televíziós szereplései

A tehetségkutatók után az I Can See Your Voice hetedik évadában és a Sing Again című műsorban is látható volt. Pályája már egészen fiatalon elindult, 2013-ban adta ki Man and Woman című kislemezét.

Egy közeli ismerőse a közösségi médiában búcsúzott tőle, szívszorító sorokkal emlékezve rá:

Seol a mennybe ment.

A hírek szerint az énekesnőt már el is temették, a búcsúztatás csendben zajlott. A halál pontos oka egyelőre nem ismert, a tragédia sokkolta a rajongókat és a szakmát egyaránt. A történtek nyomán sokan emlékeznek vissza a fiatal tehetség rövid, de figyelemre méltó karrierjére.