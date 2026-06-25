„Nagyon jól kerestem...” – Temetéseken kereste agyon magát Erős Antónia

Erős Antóniát az ország leginkább a komoly és fegyelmezett híradós szerepében ismeri, így kevesen gondolnák, milyen meglepő titkokat rejt a múltja. A népszerű tévés személyiség nemrégiben egy őszinte beszélgetés során engedett betekintést a fiatalkorába, és olyat mesélt a tinédzser éveiről, amitől bizonyára sokaknak leesik az álla. Kiderült ugyanis, hogy Erős Antónia már tizennégy éves korától kezdve teljesen önálló lábakon állt anyagilag. Miközben a kortársai még a szüleiktől kérték a zsebpénzt, addig a későbbi tévésztár egy meglehetősen szokatlan, ám rendkívül jövedelmező munkával teremtette meg magának a függetlenséget.

Erős Antónia fizetése már fiatalon sem volt szerény (Fotó: Facebook)

Erős Antónia orgonált

A döbbenetes részletekről M. Kiss Csaba vendégeként vallott az Én és a pénz című műsor legújabb epizódjában, ami a Neshama TV YouTube-csatornáján látható. Antónia nosztalgiázva emlékezett vissza arra az időszakra, amikor a hétköznapi iskolai kötelezettségek mellett komoly feladatokat vállalt, amelyekkel alaposan megváltoztatta a saját büdzséjét:

Én nagyon jól éltem mondjuk 14 és 18 éves korom között, mert akkor még esküvőkön és temetéseken szavaltam meg orgonáltam

– árulta el a műsorvezető, rávilágítva arra, hogy a szomorú és a boldog családi események egyaránt hozzájárultak a bevételeihez. Különösen az utóbbiak bizonyultak kifizetődőnek: „A temetéseken nagyon jól kerestem...”

Így került be a szakmába

Sokan felkaphatják a fejüket, hogyan juthat egy tinédzser ilyen felelősségteljes és jól fizető megbízásokhoz. Antónia elmesélte, hogy a háttérben egy szerencsés családi ismeretség állt: „Az anyukám barátnőjének köszönhetően, aki egyébként anyakönyvvezető volt Szigetváron, éveken keresztül megvolt a zsebpénzem és abból tudtam nyaralni, utazgatni” – mondta. Ez a fix forrás olyan anyagi szabadságot biztosított számára, amiről a legtöbb kamasz csak álmodozni mer.

Az így szerzett jövedelem teljesen önállóvá tette őt a mindennapokban: „Tudtam venni magamnak ezt-azt, ruhákat, tehát nagyon nem is szorultam arra, hogy anyuék zsebpénzt adjanak” – tette hozzá a tévés. Erős Antónia története jól mutatja, hogy a talpraesettség milyen korán meghatározhatja valaki életét. A teljes, izgalmas beszélgetést a Neshama TV YouTube-csatornáján lehet megnézni.