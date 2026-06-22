„Nem vet fel minket a pénz” – Erős Antónia döbbenetes vallomást tett a családi kasszáról

Nem titok többé, hogy Erős Antónia is kénytelen matekozni, mikor pénzről van szó. A népszerű híradós, akit a nézők mindig magabiztosnak látnak a képernyőn, őszintén vallott a magánéletéről és a mindennapi pénzügyi küzdelmekről. Kiderült, hiába a sikeres karrier, az infláció az ő háztartásukat sem kíméli. Antónia nyíltan beszélt arról, hogyan próbálnak egyensúlyozni a kiadásokkal, és milyen áldozatokat hoztak a gyermekeik jövőjéért.

Erős Antónia sikeres karrierje ellenére nem gondolja magát gazdagnak (Fotó: Bors)

Erős Antónia pénzügyi helyzetéről vallott

Az RTL híradósa M. Kiss Csaba vendégeként az Én és a pénz adásában bontotta le a tabukat a Neshama TV YouTube-csatornáján. Antónia kerek perec kimondta a valóságot.

Nem mondom azt, hogy rosszul fizető lenne a munkahelyem, de nyilvánvalóan az árak ugyanazok rám nézve is. Ugyanazokban a boltokban vásárolok, mint bárki más. Próbálunk kijönni. Van két 16-17 éves gyerekünk, akik sokkal többe kerülnek, mint amikor kétévesek voltak

– mesélte őszintén.

Elképesztő összegekbe kerülnek a gyerekek iskolái

Ezzel a jól ismert örökigazsággal – kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond – minden szülő egyetért. Antónia ikrei ráadásul magániskolába járnak, ami hatalmas összegeket emészt fel: „Fizetős iskolákba járnak. Ugyan nagyon meg kellett gondolnunk, de volt egy olyan szint, amiről azt gondoltuk, hogy talán meg tudjuk fizetni 4-5 éven keresztül. Ebből kettő már eltelt. Megvagyunk, jól vagyunk, de nem vet fel minket a pénz” – tette hozzá.

Nincs „B-terv” a baj esetére

A legmeglepőbb azonban az, hogy a híradósnak semmilyen biztonsági tartaléka, úgynevezett „B-terve” sincs.

Nagyon rossz vagyok B-tervekben, tulajdonképpen nincs is. Mindig van egy olyan sacc, hogy talán 5 évet kibírnánk... Aztán mindig rájövünk, hogy nem. Mert amilyen színvonalon élünk most – noha nem vagyunk jómódúak, de még gazdagok sem –, nem lenne elég, mert nem figyelünk annyira oda

– ismerte el. Antónia szerint meg kellene állapítaniuk egy havi limitet. Úgy véli, az a régi mondás, miszerint jó lenne annyi nyugdíjat kapni, mint amennyit aktív korában keresett az ember, ma már a szinte lehetetlen kategóriába tartozik.