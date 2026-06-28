Durva baleset történt a forgatáson, rohantak a kórházba a népszerű színésznővel

Súlyos balesetet szenvedett Eva Green, ami után azonnal kórházba szállították. A 45 éves színésznő a nagy népszerűségnek örvendő Netflix-sorozat, a Wednesday forgatása közben sérült meg a lábán Dublin közelében, ami miatt a munkálatokat is le kellett állítani, majd átszervezni.

A forgatás alatt érte baleset Eva Greent / Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

A forgatás alatt érte baleset Eva Greent

Ez nagyon csúnya incidens volt. Eva megsérült, és komoly fájdalmai voltak, így a producerek nem akartak kockáztatni. Mentőt hívtak, majd Eva kórházba került. Kezeléseken esett át, és most már szépen lábadozik

- árulta el egy forrás.

Eva Green a most készülő, harmadik évadban debütál a közkedvelt sorozatban: a színésznő érkezését - aki Morticia Addams titokzatos és problémás húgát, Ophelia nénit alakítja -, tavaly novemberben erősítették meg, ám már az előző évad végén is beharangozták - írja a Daily Star.