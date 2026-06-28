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forgatás

Durva baleset történt a forgatáson, rohantak a kórházba a népszerű színésznővel

30 perce
Olvasási idő: 2 perc
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A munkálatokat is le kellett állítani. Eva Green a most készülő, harmadik évadban debütál a nagy népszerűségnek örvendő Wednesday című sorozatban, ám a forgatás során nem várt baleset érte.
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forgatáswednesdaybalesetEva Green

Súlyos balesetet szenvedett Eva Green, ami után azonnal kórházba szállították. A 45 éves színésznő a nagy népszerűségnek örvendő Netflix-sorozat, a Wednesday forgatása közben sérült meg a lábán Dublin közelében, ami miatt a munkálatokat is le kellett állítani, majd átszervezni.

Eva Green attends a red carpet for ''Babygirl'' during the 81st Venice International Film Festival in Venice, Italy, on August 30, 2024. (Photo by Luca Carlino/NurPhoto) (Photo by Luca Carlino / NurPhoto via AFP)
A forgatás alatt érte baleset Eva Greent / Fotó: LUCA CARLINO / NurPhoto

A forgatás alatt érte baleset Eva Greent

Ez nagyon csúnya incidens volt. Eva megsérült, és komoly fájdalmai voltak, így a producerek nem akartak kockáztatni. Mentőt hívtak, majd Eva kórházba került. Kezeléseken esett át, és most már szépen lábadozik

- árulta el egy forrás.

Eva Green a most készülő, harmadik évadban debütál a közkedvelt sorozatban: a színésznő érkezését  - aki Morticia Addams titokzatos és problémás húgát, Ophelia nénit alakítja -, tavaly novemberben erősítették meg, ám már az előző évad végén is beharangozták - írja a Daily Star.

 

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