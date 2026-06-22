Szívszorító vallomást tett az Exatlon paralimpikonja a sportolói karrierjéről

Ekler Luca igazi közönségkedvenc lett a TV2 népszerű műsorának idei évadában. A paralimpikon nem ismert lehetetlent, sokan azt gondolták, ő lesz az Exatlon női győztese, ám a döntőben Kihívó Réka bizonyult jobbnak. Az élet azonban nem állt meg, sőt, a paraatlétának már vissza is kellett térnie a napi edzésekhez, ami egyelőre nem úgy megy, mint azt szeretné.

Az Exatlon ötödik évadának versenyzői közül Ekler Luca paralimpikon sokak nagy kedvence lett

(Fotó: TV2)

Ekler Luca kimerült az Exatlonban

Rengeteg gyermek példaképe lett a tavaly világcsúcsot döntő paralimikon a sport reality-ben. Heteken keresztül senki nem tudta legyőzni Ekler Lucát az Exatlon 2026 akadálypályáin, a Kihívók női versenyzői egyszerűen nem találtak fogást rajta. Menetelését végül Szabó Réka állította meg, aki a döntőben jobbnak bizonyult. De Luca ezt egyáltalán nem bánta, hiszen itthon várta a sportkarrierje, és már a következő paralimpiára készül. A népszerű sportoló – aki miatt a nemzetközi doppingellenőrök is kivonultak az Exatlon Bajnokok táborába – nemrég Instagram oldalán elárulta, hogy a sportreality rengeteget kivett belőle.

Az Exatlon után nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is újra meg kellett találnom önmagam. Most ér véget az első edzésblokkom, és még sok a lemaradás, furcsa érzés, hogy nem ott tartok, ahol korábban ilyenkor szoktam, viszont a motivációm talán még sosem volt ekkora. Amennyiben minden a tervek szerint alakul, a következő hónapban rajthoz állok az első szabadtéri versenyemen. Különleges felkészülés ez, két hónapig nem látott a lábam rekortánt, mégis úgy érzem, hogy a Dominikán töltött idő rengeteget adott. Még többet értettem meg önmagamból, a sporthoz fűződő kapcsolatomról, és arról, hogy mi hajt nap mint nap előre. Egy dolog biztos, a következő években még jobban szeretném a saját határaimat feszegetni, és továbbra is a bennem rejlő maximumot kihozni, hiszen még van jó pár álom, ami beteljesítésre vár. Kisebbek, nagyobbak, de az enyémek, úgyhogy nincs megállás, folytatódik az utazás

– írta követőinek Ekler Luca.