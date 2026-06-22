Ledobta a textilt az Exatlon szexi győztese

A TV2 népszerű műsorában hatalmas rajongótábora lett Szabó Rékának. Az Exatlon 2026 nézői nemcsak elképesztő akaraterejével, hanem külsejével is lenyűgözte a rajongókat. Egy csoportképen most bikiniben szexizik a női győztes, így még nagyobb hangsúlyt kaptak hatalmas mellei.

Szabó Réka, az Exatlon 2026 győztese (Fotó: TV2)

Bikiniben hódít az Exatlon sztárja

A sport-reality Szabó Réka számára nem indult könnyen, nem nagyon találta a helyét a műsorban, nem érzett rá az ügyességi feladatokra, ráadásul a csapattársai bele is álltak. De végül az Exatlon Kihívók csapatában szereplő óvónéni magára talált, a döntőben a férfi győztes Koplányi Gábor mellett ő tudott nyerni.

„A telefonom felrobbant tényleg, amikor bekapcsoltam” – mesélte a Borsnak Szabó Réka arról, mi várt rá itthon a műsor után.

Rengetegen gratulálnak az ismerőseim közül, meg van, hogy az utcán megállítanak. Még nem tudom, később mi lesz, de egyelőre örültem volna, ha hazajövök, és ott ugyanúgy folytathatom az életemet. De persze nagyon boldog vagyok, ez volt az álmom, amit kicsit mégsem tudok elhinni, hogy valóra vált. Egyelőre nincs változás, ugyanúgy takarítok, bevásárolok, na meg megyek az óvodásaimhoz ma, akiket nagyon szeretek, és akik nagyon szurkoltak nekem. A szülőktől nagyon sok pozitív üzenetet kaptam. Magamnak is akartam bizonyítani az Exatlonban, de azoknak is, akik nevelőszülőkhöz vagy állami intézetbe kerülnek, hogy hiába talajtalan valaki, ha mindent megtesz, akkor valóra válthatja az álmait.

Az Exatlon 2026 versenyzői posztjaikból kiderült, azóta is tartják a kapcsolatot. Volt már Bajnokok találkozó, most pedig a piros és két csapat tagjai együtt buliztak egy medencés partin. A találkozóról Horváth Roli egy fotót is megosztott, amin feltűnik Sótonyi Boróka, Halász Jázmin, Valkusz Máté, na meg a női győztes Szabó Réka, akinek nagyon jól áll a piros bikini, amit a partira választott.



