Te felismered? Gyerekkori képet mutatott magáról az Exatlon sztárja

Hatalmas népszerűségnek örvendenek a TV2 népszerű műsorának versenyzői, árgus szemekkel figyelik közösségi oldalaikat, megállítják őket az utcán, közös fotót, dedikálást kérnek tőlük. Az Exatlon 2026 férfi győztese ezen még mindig meglepődik, de igyekszik felnőni a feladathoz. Instagram oldalán épp ezért elég aktív, betekintést enged a követőknek magánéletébe, most épp azt mutatta meg, hogy nézett ki gyerekként.

Az Exatlon győztesei, Szabó Réka és Koplányi Gábor 2026-ban a Kihívók csapatából kerültek ki (Fotó: TV2)

Így még biztos nem láttad az Exatlon sztárját

Látványos fináléval ért véget a TV2 sport­reality-je, a nőknél Szabó Réka, a férfiaknál Koplányi Gábor nyert. Az Exatlon mindenki számára hatalmas kihívás volt, de az is biztos, hogy felejthetetlen élményekkel jöttek haza a versenyzők Dominikáról. Kopi tudta, hogy lesznek a versenyben hullámvölgyek, de sokkal nehezebb volt ez a két hónap, mint azt korábban gondolta.

Fizikailag is, de elsősorban mentálisan és lelkileg ­bizonyult megterhelőnek. ­Nehéz volt, hogy nem találkozhattam senkivel az ismerőseim közül, nem beszélhettem sem a családtagokkal, sem a barátokkal. Nem a hon­vágy volt erős, inkább az életem fontos szereplői hiányoztak, akik energiát adtak volna. Ugyanakkor ott volt egymásnak az a sok összezárt ember, az enyéimmel megegyező problémákkal és nehézségekkel, így ez nagyon sokáig jól működött. Épp mélyponton voltam, amikor videón láthattam a családot, az például óriási lökést adott.

– mesélte korábban a hot! magazinnak a férfi győztes, aki családjának is ad a 15 milliós fődíjból.

Koplányi Gábor vicces gyermekkori fotóval örvendeztette meg a követőit (Fotó: Instagram)

Az Exatlon Kihívók csapatának versenyzője azt is elmesélte, hogy nem tudta, mi vár rá itthon. Hatalmas rajongótábora lett például, akiknek szeretetét igyekszik is meghálálni. Most például azzal, hogy gyermekkori fotót mutatott magáról.