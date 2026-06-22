Még adásba sem került az Exek csatája, máris kibékült az egyik pár: luxushajón romantikáztak

Alig jelentették be az Exek csatája versenyzőit, máris kiderült, hogy az egyik sztárpár mindössze néhány hónapig bírta egymás nélkül, és a forgatások után nem sokkal már ki is békültek. Ez persze igencsak meglepte a rajongókat, bár a tavalyi évadban is volt hasonlóra példa, ugyanis a győztesek, Kármán Odett és Kamarás Norbi ma már újra együtt vannak, sőt az idei szezonban narrátorként és műsorvezetőként vesznek részt. Vajon a Nyerő páros átka itt visszafelé működik, és ÉNB Joe-t és Hrovatin Csengét is a valóságshow hozta újra össze?

Az Exek csatája sztárjai, ÉNB Joe és Csenge két éve házasodtak össze (Fotó: Varga-Horvatin Miklós Joe/Instagram)

Varga Miklós, akit a legtöbben csak az Éjjel-nappal Budapest Joejaként ismernek és felesége Hrovatin Csenge kapcsolata sosem volt zökkenőmentes. A sztárpár saját bevallása szerint is, igen csak olaszosan éli a mindennapjait, amivel az is együtt jár, hogy az évek alatt jó néhányszor szakítottak már, sőt, egyszer csaknem az esküvőt is lefújták. Végül azonban 2024 augusztusában mégis kimondták a boldogító igent, és azóta ezek a hirtelen szakítások és békülések is mintha elmaradtak volna. Éppen ezért sokakat meglepett, hogy Varga Miklós Joe és Csenge is szerepelni fognak az Exek csatája 2026-os évadában, ugyanis már nem alkotnak egy párt. Különösen, hogy most úgy tűnik, hogy a mosolyszünet ismét nem tartott sokáig.

„Van akik szerint ez nem házassághoz méltó viselkedés. Itt szoktam mindig megállni és venni egy nagy levegőt! Számomra ameddig nem harmadik fél rondít bele a házasságunkba, addig mindent meg lehet oldani! Nálunk a hűség az alapelv. Vállaljuk a hibáinkat és minden egyes veszekedésnél próbáljuk megfejlődni magunkat. Együtt! Kéz a kézben! Mert bármennyire el tudunk menni egymás mellett néha, a szívünk akkor is egy ütemet ver. Hiába dolgozunk néha ellene és azt hisszük ezt most itt lezárjuk” – fejtette ki egy kommentben a béküléssel kapcsolatban ÉNB Joe felesége, Csenge.

Varga Miklós Joe felesége, Csenge szervezett álomutat kettőjüknek (Fotó: Instagram)

Az Exek csatája sztárjai luxushajón romantikáztak

A jelek szerint a házaspár nem csak kibékült, de boldogabbak együtt, mint valaha. Csenge egy mesés, két hetes karibi hajóúttal lepte meg Mikit a születésnapján, így a békülés után együtt bejárták Miamit, Dominikát, Puerto Ricot és a Bahamákat, amit valószínűleg sosem felejtenek majd el.