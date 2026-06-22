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Varga Miklós

Még adásba sem került az Exek csatája, máris kibékült az egyik pár: luxushajón romantikáztak

1 órája
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Sokakat lázban tart az RTL realityjének új évada, amit ugyan már leforgattak, de a premierre még várni kell. Az Exek csatája szereplői között azonban már most akad olyan pár, akik nyilvánosságra hozták, hogy kibékültek.
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Varga MiklósÉNB Joebékülésházasság

Alig jelentették be az Exek csatája versenyzőit, máris kiderült, hogy az egyik sztárpár mindössze néhány hónapig bírta egymás nélkül, és a forgatások után nem sokkal már ki is békültek. Ez persze igencsak meglepte a rajongókat, bár a tavalyi évadban is volt hasonlóra példa, ugyanis a győztesek, Kármán Odett és Kamarás Norbi ma már újra együtt vannak, sőt az idei szezonban narrátorként és műsorvezetőként vesznek részt. Vajon a Nyerő páros átka itt visszafelé működik, és ÉNB Joe-t és Hrovatin Csengét is a valóságshow hozta újra össze?

Csenge és Joe még az Exek csatája premierje előtt kibékültek.
Az Exek csatája sztárjai, ÉNB Joe és Csenge két éve házasodtak össze (Fotó: Varga-Horvatin Miklós Joe/Instagram)

Varga Miklós, akit a legtöbben csak az Éjjel-nappal Budapest Joejaként ismernek és felesége Hrovatin Csenge kapcsolata sosem volt zökkenőmentes. A sztárpár saját bevallása szerint is, igen csak olaszosan éli a mindennapjait, amivel az is együtt jár, hogy az évek alatt jó néhányszor szakítottak már, sőt, egyszer csaknem az esküvőt is lefújták. Végül azonban 2024 augusztusában mégis kimondták a boldogító igent, és azóta ezek a hirtelen szakítások és békülések is mintha elmaradtak volna. Éppen ezért sokakat meglepett, hogy Varga Miklós Joe és Csenge is szerepelni fognak az Exek csatája 2026-os évadában, ugyanis már nem alkotnak egy párt. Különösen, hogy most úgy tűnik, hogy a mosolyszünet ismét nem tartott sokáig.

„Van akik szerint ez nem házassághoz méltó viselkedés. Itt szoktam mindig megállni és venni egy nagy levegőt! Számomra ameddig nem harmadik fél rondít bele a házasságunkba, addig mindent meg lehet oldani! Nálunk a hűség az alapelv. Vállaljuk a hibáinkat és minden egyes veszekedésnél próbáljuk megfejlődni magunkat. Együtt! Kéz a kézben! Mert bármennyire el tudunk menni egymás mellett néha, a szívünk akkor is egy ütemet ver. Hiába dolgozunk néha ellene és azt hisszük ezt most itt lezárjuk” – fejtette ki egy kommentben a béküléssel kapcsolatban ÉNB Joe felesége, Csenge.

Varga Miklós Joe és Hrovatin Csenge luxushajón nyaraltak.
Varga Miklós Joe felesége, Csenge szervezett álomutat kettőjüknek (Fotó: Instagram)

Az Exek csatája sztárjai luxushajón romantikáztak

A jelek szerint a házaspár nem csak kibékült, de boldogabbak együtt, mint valaha. Csenge egy mesés, két hetes karibi hajóúttal lepte meg Mikit a születésnapján, így a békülés után együtt bejárták Miamit, Dominikát, Puerto Ricot és a Bahamákat, amit valószínűleg sosem felejtenek majd el.

„Igen, voltak és vannak szakításaink. De akkor is a feleségem! 52 év alatt bátran és büszkén ki merem jelenteni, hogy érte érdemes volt változnom! Nekem Ő a NŐ, a mindenség! Igaz, hogy egy pitbullal élek együtt, de ez így van rendjén. Szeretem, mert szerethető...lesi a kívánságaimat és imádom őt mindenben is kiszolgálni” – írta ÉNB Joe a béküléssel kapcsolatban.

„Életem legnagyobb meglepije… Köszönöm Huanítám! Törökország-Miami-Dominica-Puerto Rico-Bahamas-Miami. 2 hét teljes kikapcsolódás. Maradjon minden, mindig így köztünk” – fűzte hozzá egy másik, a nyaralásról szóló videóhoz.

 

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