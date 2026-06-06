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tragédia

Szívszorító tragédia érte Fásy Zsüliettet, elveszíthette gyermekét

38 perce
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A Bors információi szerint Fásy Zsüliett elveszítette első magzatát, és élete egyik legnehezebb időszakát éli át. A lap azt írta, hogy a történtekre egy olvasótól kapott fotó hívta fel a figyelmet, Zsüliett pedig nem cáfolta az értesülést.
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A Bors információi szerint Fásy Zsüliett elveszítette első magzatát, és élete egyik legnehezebb időszakát éli át. A lap szerint egy olvasó által készített fotó után kezdtek utánajárni a megrázó hírnek, miután egy szlovákiai magyar házaspár akaratlanul is tanúja lett a történteknek egy sürgősségi ellátás során.

Szívszorító részlete: Fásy Zsüliett elveszíthette gyermekét

A házaspár a Borsnak arról mesélt, hogy egy szerencsétlen baleset miatt kerültek kórházba, ahol látták, mennyire összetört Fásy Zsüliett. Elmondásuk szerint a vele lévő férfi telefonon osztotta meg valakivel a tragikus hírt, miközben mindkettejükön látszott a fájdalom.

A Bors megkereste Fásy Zsüliettet is, aki a magánéletét érintő kérdésekben nem kívánt nyilatkozni, ugyanakkor a lap szerint nem cáfolta az információt. A róla készült fotók közléséhez viszont nem járult hozzá.

A lapnak Zsüliett egyik közeli barátja is beszélt a történtekről. Elmondása szerint nagyon nehéz időszak ez, miközben a fiatal nőt az elmúlt időszakban sok támadás és nyomás érte. A barát úgy véli, mindez szerepet játszhatott a tragédiában.

Amint mi vagy a Bors többet megtud a tragikus eseményekről értesíteni fogjuk önöket!

 

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