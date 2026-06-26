Felcsúszott Opitz Barbi szoknyája...

Pikáns fotó borzolja a kedélyeket az interneten, a rajongók valósággal megőrülnek a látványért! A rendkívül dögös, korábbi X-Faktor-győztes énekesnő, Opitz Barbi legújabb felvétele ugyanis nem várt fordulatot tartogatott: a merész ruhája a legrosszabb pillanatban hagyta cserben a bombázót. A dögös énekesnő miniszoknyája a fotózás közben durván felcsúszott, így a kamerák előtt olyasmi is kivillant, amit egyáltalán nem a nyilvánosságnak szánt.

Opitz Barbit imádják a rajongói

Fotó: Czinege Melinda

Durva családi balhék után jön a mindent elsöprő visszatérés?

A fiatal énekesnő az utóbbi időben nemcsak a fülbemászó slágereivel, hanem a hangos párkapcsolati botrányaival és döbbenetes családi balhéival is rendszeresen lázban tartotta a bulvárra éhes közvéleményt. Úgy tűnik azonban, hogy a sötét múltat végleg maga mögött hagyta, és most gőzerővel dolgozik a nagy visszatérésén.

A rajongók imádják a bombázót, akinek a legfrissebb Instagram-bejegyzése valósággal felrobbantotta a közösségi médiát. Bár Barbi ritkábban jelentkezik új zenével, a követőit rendszeresen elképesztően csípős és szexi fotókkal kárpótolja.

A legújabb, ultradögös ruhás fotóján a kelleténél jóval több látszik: a feszülős szoknyarész alól teljesen kivillant a titkos csipkeréteg.

A követők azonnal megrohanták a kommentszekciót, és hódításra kész, tüzes bókokkal árasztották el a dögös énekesnőt.

A masszív rajongótábor egy emberként áll a gyönyörű híresség mögött, akinek a merész és figyelemfelkeltő villantása után borítékolható, hogy a visszatérése is hatalmasat fog szólni.